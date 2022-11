Del Nido, en Bormujos: "Hay que reventar las estructuras y hacer otra vez el Sevilla más grande de la historia"

José María del Nido Benavente ha recibido en la tarde de este sábado 26 de noviembre un homenaje en forma de premio, ovación y hasta aclamación durante los actos del 50º aniversario de la Peña Sevillista de Bormujos. En la caseta municipal de la localidad aljarafeña, y ante unos 150 peñistas, el ex presidente ha recogido el Primer Premio PS Bormujos. Y ha pronunciado un discurso muy aplaudido en el que prometió hacer de nuevo "el Sevilla más grande de la historia".

El acto está enmarcado en la VIII Convivencia de Peñas Sevillistas del Aljarafe, que ha reunido a 15 peñas de la provincia en Bormujos, donde se ha realizado un homenaje póstumo también a José María Fidalgo, destacado peñista y sevillista.

"Muchas gracias, porque a cualquier sevillista le gusta que los que más aman al Sevilla Fútbol Club, las bases del sevillismo, le hagan un reconocimiento", comenzó su discurso Del Nido.

"Mi primer agradecimiento es para los fundadores de la peña, para aquellos 95 valientes que en el año 1971 tuvieron la idea de sembrar la semilla sevillista en esta localidad aljarafeña. Mi segundo reconocimiento es para José María Fidalgo. Reconocimiento emocionado porque pocas personas con mayor corazón sevillista han hecho más por difundir el peñismo y que éste funcionara mejor.

"Dicho esto recojo vuestro precioso premio de ustedes como un presente, no me considero una persona que tenga que ser objeto de homenaje por formar parte del pasado del Sevilla Fútbol Club, yo quiero formar parte del presente y del futuro del Sevilla Fútbol Club", dijo Del Nido, que fue interrumpido ahí con olés y aplausos sonoros.

"Lo recojo por aquellos años desde mayo de 2002 hasta diciembre de 2013 en que me hice cargo del Sevilla F.C. Yo no os voy a vender miseria, nunca lo he hecho, yo no os voy a vender pena, jamás lo he hecho. Y mucho menos que hablando del Sevilla F.C. Pero creedme que, como dice la frase de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, que no nos olvidemos de lo que pasamos en ese periodo que pasamos de 58 años hasta que en 2006 construimos la primera Copa de la UEFA", arengó Del Nido.

"Construimos un Sevilla poderosos, un Sevilla con una estructuras que eran la envidia de España y Europa. Pero desgraciadamente esas estructuras no necesitan un golpe de efecto, no. No necesitan una vuelta de tuerca, no. Esas estructuras necesitan nuevamente ser construidas, no vale un parche, hay que reventarlas, pero reventarlas para construir otra vez el Sevilla más grande de la historia".

"Os voy a contar un secreto, que seguro que no va a salir de aquí. Lo mejor sigue estando por llegar. Habrá foros donde se debatirá el déficit, la capacidad financiera del Sevilla, la plantilla construida siendo la cuarta más cara de España... Pero quedaros con la ilusión. Yo no he perdido la ilusión. Yo no he perdido la ilusión de ser presidente del Sevilla. No he perdido la ilusión de volver a escribir las páginas más doradas de la historia del Sevilla, con el aliento de ustedes en mis orejas. Yo quiero presión, presión y presión. Contra más, mejor. Creedme si os digo que haremos un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, lo diga el informe ese que no nos enseñan o no lo diga, que será en los próximos 50 años la casa del Sevilla F.C. Estableceremos en la carretera de Utrera los escalafones inferiores más fuertes que haya en toda la comunidad andaluza y pondremos al frente de cada departamento a los mejores profesionales que haya en Europa. Ese es mi compromiso con ustedes, hacer un Sevilla que no os deje dormir. ¡Viva el Sevilla!", dijo entre grandes aplausos y gritos de "Del Nido, presidente".