Castro: "Han querido hacer daño por una frase de Monchi"

El Sevilla ha querido zanjar taxativamente las polémicas en torno al VAR, el partido con el Real Madrid y las declaraciones de Monchi en el Santiago Bernabéu. "Respecto a mis declaraciones poco quiero hablar pero sí tengo mi derecho a réplica, ante el aluvión de columnas, comentarios, críticas, de fuera del Sevilla o fuera del sevillismo, tengo que decir que no me importa absolutamente nada, pero absolutamente nada, de lo que se diga fuera de mi entorno, y mi único entorno es el Sevilla".

Monchi ha abundado en la metáfora de la religión: "Yo profeso dos religiones, la católica y la sevillista. A partir de ahí todo lo que me influya es todo lo que es rojo y blanco, que es mi religión, el sevillismo".

Asimismo, José Castro ha terciado para defender a su director general deportivo y para zanjar el asunto: "Monchi representa a todos y cada uno de los sevillistas, desde los abonados al último simpatizante, y lo que no se puede hacer daño por una frase, y esa frase cada uno la entiende como la quiere entender, pero se ha querido hacer daño con ella. En esta casa ya no se hablará absolutamente nada más de este tema. Tenemos un partido importante mañana con el Levante, tenemos que pensar en la Copa y tenemos que seguir con el devenir de la entidad. Este tema está zanjado y no hablaremos más en esta casa de este tema".