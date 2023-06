Castro, sobre Monchi: "Si la botella de agua se está derramando, el Consejo tiene que actuar"

En el acto que ha escenificado la renovación de Nemanja Gudelj, el presidente del Sevilla, José Castro, ha hablado públicamente por primera vez desde la despedida de Monchi del pasado viernes. Y tras elogiar el trabajo del medio serbio, de nuevo reiteró el rector utrerano que el director deportivo se va por su propia voluntad: "Monchi no es un profesional cualquiera, ha hecho mucho y bueno por la entidad y lo que hubiéramos deseado es que se quedara, pero el que quería marcharse era él seis o siete días después del título. Le dije que se tomara una semana para pensarlo y él lo tenía claro. Pensábamos que se iría a San Fernando a descansar, pero si hay un equipo detrás de él, el Sevilla tiene que hacer valer las cláusulas del contrato".

La pregunta era inevitable: ¿ha habido algún tipo de injerencias en la labor de Monchi esta temporada, como dejó caer el viernes? "El club ha funcionado igual que siempre, Monchi ha prescrito los jugadores para comprar y vender como siempre y el consejo hemos decidido esas incorporaciones o ventas, y el 90% de lo que nos ha prescrito lo hemos hecho. Pero si la botella de agua se está derramando, los consejeros tenemos que actuar".

No quiere Castro hablar de ruptura: "No es que hubiera un momento en que se rompiera la relación. Siempre hubo diferencias, como los jugadores las han tenido en el vestuario como ha reconocido Nemanja, pero no ha habido ninguna ruptura de la relación".

Y sobre la posibilidad de que el directivo gaditano vuelva de nuevo al club donde se ha hecho un nombre a nivel internacional, el presidente giró el foco hacia su sucesor: "No voy a hablar más de Monchi a partir de hoy, hay un señor ahí, con barba, que se llama Víctor Orta, y no podemos hablar de si Monchi va a volver otra vez o no, que lo mismo está Orta cincuenta años".

"No me decepciona nada de Monchi, ha estado muchos años y los sevillistas sólo podemos estarle agradecidos. ¿Que me hubiera gustado que se quedara? Sí. Le deseo lo mejor, absolutamente, en su nueva etapa, pero decepción, ninguna", zanjó.

¿Y qué hay de los primeros rumores del mercado? "Hay algo que no puedo arreglarlo yo, que es que el mercado de fichajes tan largo es una barbaridad, se trasladan las operaciones a después. Ofertas oficiales claras por algún jugador del Sevilla no hay, ni operación alguna para entrada o salida".

También abordó Castro otro asunto espinoso, la Junta Extraordinaria del próximo 27 de julio: "La Junta, en un momento como este, que recién ha acabado la temporada y todos felices, no es agradable ni llega en el mejor momento, porque tenemos mucho trabajo con las planificaciones, Fieles de Nervión... pero bueno, todo el que tenga más del 5% del accionariado la puede solicitar y la tendremos. Una Junta en cualquier época que no sea la suya es una barbaridad por el tiempo que dedicarle, el costo... y lo primero, el equipo. La ley es así y tenemos la obligación de cumplirla estrictamente".".