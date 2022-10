Castro dimite en la RFEF como respuesta al desaire de Rubiales

El presidente del Sevilla, José Castro, ha presentado su renuncia a su cargo como miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como consecuencia de la falta de respeto de su presidente, Luis Rubiales, al club andaluz en los mensajes de Whatsapp enviados en un grupo familiar y desvelados por El Confidencial.

El Sevilla, a través de un comunicado oficial, ha anunciado que Castro presenta su dimisión ante la falta de respeto de Rubiales y el hecho de que no haya rectificado ni pedido disculpas, así como que no lo haya llamado personalmente. En los mensajes, Rubiales incluso pregunta a sus interlocutores en el grupo: “¿Y qué me decís de Pepe Castro?”. A lo que su padre contesta: “Otro capullo integral. Con la prepotencia de la sevillanía, que se cree que son lo mejor del mundo. Payaso”.

La frase de Rubiales que más indignó al sevillismo fue la que dijo sobre el club nervionense antes de un Real Madrid-Sevilla. “A ver si nos cepillamos a los palangana estos. Son el segundo equipo que peor me cae de todos”, aseguró Rubiales en el chat familiar. Su padre compartió dos minutos después el mismo deseo. “Sí, y Ami. Valencia y Sevilla”.

El comunicado del Sevilla dice lo siguiente:

“El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha enviado hoy lunes al presidente de la Federación Española de Fútbol un escrito en el que le anuncia que presenta su dimisión irrevocable como miembro de la Junta Directiva de la misma, en la que era vocal.

Castro explica que ha esperado unos días antes de tomar esta decisión para ver si el presidente de la RFEF pedía disculpas de manera pública por haber mostrado, presuntamente, su deseo de que el Sevilla perdiera en unas conversaciones de Whatssap.

El máximo mandatario nervionense reprocha a Rubiales en su misiva que no sólo no ha pedido disculpas públicas, sino que tampoco siquiera le haya telefoneado para dar explicaciones, por lo que no desea ya formar parte de una junta que preside quien ha faltado al respeto al Sevilla como institución y, lo que es más grave, a los aficionados del Sevilla FC, algo que como presidente del club no puede tolerar bajo ningún concepto".