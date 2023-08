Castro y el deseo de Sergio Ramos de volver al Sevilla: "Yo quiero un avión, regálemelo"

José Castro atendió a la prensa desplazada con el Sevilla al poco de aterrizar este mediodía en Atenas. Habló de varios asuntos candentes, entre los que destacó el interés de Sergio Ramos por fichar por el Sevilla. Con ello terminó su comparecencia, entre risas por una de sus respuestas.

Empezó, lógicamente, por el partido de este miércoles, en el que el Sevilla se juega un título: "Estamos enormemente contentos ante la posibilidad de ganar un título. Es dificil, es complicado. Es verdad que es el el mejor equipo del mundo en este momento. El Manchester City es un equipo supercameón, pero también nosotros somos campeones, por eso estamos aquí y las hazañas grandes están para los equipos campeones. Por lo tanto vamos a intentar ponérselo muy difícil al City y ojalá seamos capaces de ganar otro título, que sería extraordinario".

Eso, a pesar de la más que probable baja de Fernando. "Tiene un proceso vírico y no ha podido viajar. No sabemos si mejorará y si podrá viajar más tarde o no".

Se le recuerda a Castro que el City sólo ha ganado dos títulos europeos, al actual Champions y la Recopa en los años 70. "Este City es un equipo relativamente joven y nosotros hemos jugado muchas Supercopas de Europa, sólo ganamos una y ya nos toca ganar otra. El City es un equipazo y a pesar de que tiene alguna baja y los que salgan serán iguales o mejores. Pero el Sevilla nunca se arruga y menos en finales. Por eso deseo que juguemos un buen partido y se lo pongamos difícil. Y ojalá podamos ganar".

El momento de "pillar al City"

¿Y es ahora cuando se puede "pillar" al City, como dijo ya Mendilibar? "Nunca se sabe cuál es el momento, si en verano, en invierno... Es verdad que no están rodados, pero nosotros tampoco estamos rodados, fíjense en el partido del Valencia. Pero los únicos que podemos asaltar al City somos nosotros", replicó.

A los jugadores "no hay que decirles nada". "Son conscientes de la cantidad de millones de espectadores que verán el partido, más de 300. Y no hace falta decirles nada, les diré que suerte, a trabajar, a darlo todo por el escudo y que mantengamos esta bonanza de partidos en Europa, que parece que nunca acaba".

Final sin prórroga y Bono en la portería

La UEFA estrena en esta Supercopa el formato sin prórroga. Si hay empate, habrá penaltis directamente... "Los últimos partidos con penaltis, todos los hemos ganado. Hay que intentar hacer un buen partido", dijo.

¿Y seguirá Bono en el Sevilla tras la Supercopa? "No lo sé. Cuando hay ofertas las estudiamos y si son fuera de mercado para nosotros o una cantidad interesante, vemos la posibilidad de un traspaso. Como no se ha dado esa cuestión, de momento Bono está en el Sevilla".

Sergio Ramos, esa opción latente

Por último, habló de asuntos de planificación... ¿Qué hay con Sergio Ramos? "Yo ya no sé qué decir. Lo ha dicho el director deportivo, lo ha dicho el vicepresidente del club y hoy lo voy a decir yo. No tenemos nada en contra de Sergio Ramos, que es un extraordinario jugador y ahí están su trayectoria y su currículum. Pero es verdad que dentro de la planificación y de lo que tenemos previsto esta temporada no encaja. Nunca ha sido una opción". Es que él quiere venir, se le sugiere. "Bueno, y yo quiero un avión, regálemelo y así viajo en privado", dijo provocando las risas de la prensa desplazada.

Antes también fue preguntado por la tentativa del Aston Villa por fichar a Acuña: "Nuestro equipo es un equipo con jugadores campeones, los jugadores campeones tienen un precio y no voy a retransmitir cualquier tipo de negociación y mucho menos antes de una final. Si llega alguna oferta la estudiaremos. Pero el Sevilla es un equipo campeón, con jugadores campeones y tienen un precio, y si ese precio nosotros entendemos que es bueno para seguir creciendo, lo haríamos, y si no, no ocurre nada y seguirían en el Sevilla".