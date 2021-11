Castro: "Si la Liga es lo máximo, es lo que queremos"

José Castro, presidente del Sevilla, ha destacado las excelencias de su gestión y el momento que vive la entidad en el plano deportivo y económico a pesar de que presentó pérdidas de más de 41 millones de euros en la Junta General de Accionistas, un déficit en las cuentas que volvió a achacar a las consecuencias de la crisis por la pandemia de Covid-19. El máximo mandatario también recordó que las obras no paran en la ciudad deportiva y que el club está estudiando una importante reforma en el Sánchez-Pizjuán o incluso la construcción de un estadio nuevo, mientras que a nivel deportivo le volvió a echar bemoles y pronunció otra vez la palabra mágica: ganar la Liga.

“Nuestro campamento base es la Champions, hasta el cuarto puesto. Un equipo que invierte tanto en últimos años y no vende a un jugador por 50 kilos, quiere lo máximo. Si la Liga es lo máximo, es lo que queremos”, dijo Castro en el encuentro que Marca ha organizado en Sevilla.

El presidente fue interrogado por la actuación que cada vez se hace más necesaria en el Sánchez-Pizjuán, para lo que el club valora tres opciones. No obstante, también sobre este aspecto quiso recordar las reformas que ya se han hecho bajo su mandato. “Al estadio no se le había hecho nada en mucho tiempo. Se ha invertido mucho en el estadio, no parece el mismo, en todo, de arriba abajo. Nuestro estadio tiene más de 60 años, no es un estadio hecho ahora, moderno, como se hace ahora para que haya ocio y otra serie de cosas. Iremos adaptándonos a los momentos y vamos a hacer un estudio a ver qué nos interesa hacer, si reformarlo, hacer un tercer anillo e incluso hacer un estadio nuevo. Todo cambia y no podemos quedarnos atrás en eso”.

Castro también sacó pecho con las obras del resto de instalaciones del club. “En nuestra ciudad deportiva hay tres grúas. en un momento como éste. Tenemos una ciudad deportiva que crece día a día. Estamos haciendo un edificio nuevo de 11 millones de euros, un edificio inteligente con parking, residencia, gimnasio, vestuario… tres campos nuevos más, que ya son 15, y dividir esa parte sólo para el primer equipo. Nosotros no paramos. eso quiere decir que la sociedad funciona y creamos empleo. No es sólo fútbol”, indicó.

41 millones de déficit. “La pandemia ha afectado a todo el mundo. En los últimos 20 años hemos tenido beneficios en 17 ó 18. Este año hemos tenido déficit por no tener ingresos de aficionados, los bares, márketing… son muchas cosas. Es lógico que haya un año de transición económica para todo. Gracias a Dios con el efecto del fondo CVC se ha paliado. Tengo que decir con orgullo que en el Sevilla se ha notado quizás menos que en otros clubes por esa salud económica que el club tenía y esos fondos propios positivos. Son circunstancias que no se pueden evitar y van a ser subsanables y más cómodas de resolver con el acuerdo con CVC”.

La lucha accionarial. “Si el presidente que está aquí ha hecho algo en 26 años es trabajar por la estabilidad. Eso lo sabe todo el mundo. Hay algo que no puedo evitar, que son los intereses personales, pero los accionistas del Sevilla todavía somos mayoría para entender que cuando las cosas se hacen bien hay que dejar que se sigan haciendo aún mejor. Los resultados están ahí, y los ve todo el mundo en mis ocho años de gestión. No sé qué va a ocurrir, pero la junta ha pasado y ha sido clara y contundente”.