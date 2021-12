Castro: "Tenemos que ganar y mi gente lo va a dar todo, no valen peros"

José Castro, una vez que la expedición del Sevilla ha aterrizado en Salzburgo cerca de las dos de la tarde, ha atendido a la prensa desplazada con un mensaje de optimismo y responsabilidad. "No hay peros ningunos", dijo sobre las circunstancias de las lesiones, hasta cinco, el frío y la nieve que puede haber durante el partido este miércoles en el Red Bull Arena.

"Sólo pueden ser buenas las sensaciones", comenzó el presidente del Sevilla. "Primero porque este equipo está demostrando que es capaz de sufrir en el campo y de paliar las adversidades que estamos teniendo con fuerza, con coraje y con tesón. Creo que lo van a dar todo en un partido que es una final, no hay duda, para poder estar en octavos, que es nuestra intención. No nos hubiera gustado tener que jugárnosla en el último partido, es el fútbol y no sólo estamos nosotros así. Equipos tan potentes como el Atlético, como el Barcelona también se la juegan en el último partido. La máxima competición continental tienen estas cosas".

El dirigente utrerano le dio prioridad a la responsabilidad sobre los nervios y la presión de necesitar la victoria. "Los nervios hay que olvidarlos. Los nervios en el fútbol profesional no caben. Tenemos ganas, ilusión, fuerza, porque el equipo está sacando todo lo que tiene y más para conseguir resultados importantes. Y este es un partido muy importante para nosotros y tenemos que ganar. Tenemos que hacerlo y estoy seguro de que mi gente lo va a dar todo".

Y se mostró convencido de que el Sevilla dará la cara y sacará a relucir su capacidad de esfuerzo y su calidad: "La gente está muy metida, de forma muy responsable por lo que nos jugamos, pero sin nervios. Hay que salir a que demuestren la calidad que atesoran nuestros jugadores. Fácil no va a ser pero seguro que vamos a tener nuerstras opciones y estoy convencido de que las vamos a aprovechar".

Estadio sin público: "Es una circunstancia más del momento que vivimos. Durante la pandemia los resultados fueron buenos, y ellos juegan en casa y tendrían un calor que no van a tener. Pero al final es el césped el que dicta sentencia y donde tenemos que demostrar que somos mejores y tenemos que ser los 90 minutos mejores y, sobre todo, ponerlo todo. Porque este club está creciendo y necesita de este resultado".

La relativa presión económica: "Ambas cosas importan. Primero lo deportivo, que es el fin de la sociedad. Y evidentemente es importante en económicamente. Pero gracias a Dios nuestra entidad tampoco depende de un resultado como este. El resultado económico sería importante, sí. Pero el club está claramente en un buen momento económico dentro de las circunstancias. Y no en vano somos el segundo equipo con el límite salarial más alto de la Liga. El dinero siempre viene bien; para nuestro crecimiento, aún mejor. Pero tampoco es un drama".

El calendario de diciembre: "Lo veo como que tenemos que centrarnos sólo y exclusivamente en el partido de Salzburgo. Hay algo que dice nuestro extraordinario entrenador, que es Julen, que sólo podemos pensar en el partido siguiente. Porque dividir en los demás nos resta energía. Y las energías las tenemos que tener ahora y aquí para mañana".

La gestión de Lopetegui ante las bajas: "El técnico quiere tener a todos los jugadores aptos para jugar, y más para un torneo tan importante y para un partido como el de mañana necesitaría a todos los mejores. Pero las circunstancias son las que son. Y siempre decimos que tenemos una buena plantilla y es un buen momento para demostrarlo. Hay jugadores importantes que no están. Pero no hay que poner peros. Hay que ir a por el partido, ser valientes, ir por el resultado que necesitamos y tenemos jugadores que demuestran partido a partido que son capaces de sufrir. Necesitamos una victoria y estoy seguro de que nuestros jugadores lo van a dar todo para conseguirla. La calidad la atesoran, lo demás depende de un juego, de un balón y de todo esto que se llama fútbol".

Frío y nieve: "La temperatura es gélida y hay que sobreponerse a todo. No quiero pega ninguna. Tenemos que ir por el partido, ganar el partido... Peros, ningunos; a trabajar".

El mercado de enero: "Es verdad que hay lesiones y jugadores que se irán al torneo de África. Trabajamos. ¿Si va a haber incorporaciones o no? Posiblemente. Pero tendrá que ser con cabeza. Estamos en los momentos que estamos y en verano hemos traído seis jugadores. El club ante las necesidades tendrá que actuar, con cabeza. Dependerá de las necesidad que tengamos en las distintas posiciones y de las lesiones que tenemos".