La charla de Augustinsson con Lopetegui: "Dice que llegará mi oportunidad"

Ludwig Augustinsson es el único de los seis refuerzos de esta temporada que aún no ha debutado con el Sevilla. El lateral de 27 años es un fijo con la selección de Suecia y uno de sus capitanes. Pero con Julen Lopetegui aún no ha tenido la ocasión de mostrarse como sevillista.

Durante su concentración en Suecia, con la que jugó y ganó el sábado e incluso envió un empate al poste ante Kosovo (3-0), ha analizado su situación. "Llegué cuando ya había empezado la temporada y los que estaban ahí llevan al menos dos años. Han tenido muy buenos resultados. Además, no sé el idioma ni cómo jugamos. Se tarda un poco en meterme en toda la dinámica", ha dicho en Fotbollskanalen.

Julen Lopetegui, lógicamente, ha hablado con el defensor sueco, quien se ve metido en la dinámica del equipo pese a esa barrera del idioma que trata de limar, algo que se propuso desde el primer día, cuando aterrizó en Sevilla el 14 de agosto y firmó el 15 de agosto, día en que se jugó el Sevilla-Rayo, primer partido de la temporada.

"He estado en los partidos. Veo cómo jugamos. Trabajo duro con el idioma español para poder controlar a mis compañeros. También he tenido una buena charla con Julen Lopetegui. Cree que me he visto muy bien en los entrenamientos y dice que las oportunidades llegarán. Eso es lo que estoy esperando", añadió.

Augustinsson fue el antepenúltimo fichaje. Llegó tras los de Dmitrovic, fichado como agente libre desde enero, Lamela (26 de julio) y Montiel (13 de agosto). Y llegó y firmó antes que Rafa Mir (20 de agosto) Delaney (25 de agosto). Sin embargo, pese a no llegar el último ni ser el único en tener la barrera del idioma -también la tiene el danés Delaney-, aún no ha jugado.

Con la baja de Diego Carlos y la lesión de Acuña con Argentina, puede que su oportunidad le llegue en Vigo tras el parón. Aunque antes tiene que afrontar otro partido con Suecia de clasificación para el Mundial el martes ante Grecia en su país.