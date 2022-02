Competición no atiende las alegaciones del Sevilla por Koundé

El Comité de Competición no ha atendido las alegaciones del Sevilla contra las dos tarjetas que vio Jules Koundé el pasado domingo en Cornellá, por lo que deberá cumplir un partido de sanción y se perderá el derbi del próximo domingo.

Lo ha revelado José Castro en su comparecencia ante la prensa desplazada a Zagreb, antes de que el Sevilla juegue la vuelta del play off de la Europa League este jueves (18:45). "Nos han denegado las alegaciones por las dos tarjetas. Es su decisión y ahora habrá que recurrir a la cautelar", dijo, en referencia al recurso que presentará el club al Comité de Apelación para que pueda jugar el derbi.

De las palabras del presidente del Sevilla se colige que el club no sólo recurrió la roja, sino también la amarilla previa en una falta que pitó el asturiano que pareció inexistente, puesto que Koundé llegó de sobras a un balón para interceptarlo y, posteriormente, un futbolista del Espanyol tropezó con su otra pierna y cayó.

Sobre la roja, el argumento de González Fuertes era el siguiente. "En el minuto 76 el jugador (23) Kounde, Jules Olivier, fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un adversario con ambos brazos con uso de fuerza excesiva tras haber sido objeto de infracción".

Los juristas del club, que aportaron prueba videográfica, entienden que Koundé gestualiza hacia atrás pero no golpea tal y como dice el acta y menos con fuerza excesiva a Puado, que es quien lo está agarrando de forma reiterada. Sin embargo, como era de esperar, el Comité de Competición no va a desdecir a un árbitro en lo que podría leerse como una interpretación del gesto de Koundé, al no mediar error flagrante de apreciación.