Cruz: "Por Koundé era mejor esperar porque el mercado estaba en crisis"

Por si había alguna duda sobre la realidd de que Jules Koundé va a protagonizar el gran traspaso del Sevilla este verano, para convertirse en el futbolista más caro que jamás salido de Nervión, José María Cruz dio argumentos sobre las razones del futbolista para tomar la puerta de salida.

En una entrevista a Sport Witness, el director general del Sevilla, que este sábado concluía la visita que la cúpula ejecutiva del club ha realizado a la India, era preguntado por los motivos del futbolista para buscar una salida este verano. El Sevilla ya lo retuvo en 2020, cuando el Manchester City ofreció 55 millones de euros, y en 2020, cuando el Chelsea llegó a 50 millones. Es hora de hacer efectiva la promesa que le hizo el club de atender una tercera oferta, que será superior.

"El jugador, estoy seguro, respeta al Sevilla", aseguró Cruz a este medio británico, que lógicamente se centró en Koundé por el fortísimo interés del Chelsea. "Está feliz con nosotros. El caso de Koundé no es una cuestión de dinero. Es cuestión de que quiere jugar en un equipo más competitivo que el Sevilla. Es un jugador atractivo para equipos como el Chelsea, el Barcelona, el Bayern de Múnich y este tipo de equipos", dijo.

Interview with Sevilla chief for @Sport_Witness 🔴 Why Sevilla rejected Chelsea's offer for Jules Koundé in 2021🔴 Why Jules Koundé wants to leave Sevilla #CFChttps://t.co/ig5CCdVXFY