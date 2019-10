De Jong: "Debería haber hecho tres, no dos goles en el Camp Nou"

Luuk de Jong ha vuelto a hablar en su país sobre su situación en el Sevilla. El delantero holandés, con más confianza tras el gol clave que marcó en Rotterdam a Irlanda del Norte, reconoce que erró demasiado en el Camp Nou: "Debería haber hecho tres, no dos goles en el Camp Nou. Pero no ocurrió. No puedo seguir mirando hacia atrás, tengo que hacerlo hacia adelante".

Con ese talante espera retomar su trayectoria en el Sevilla a la vuelta de su selección, que esta tarde a las 18:00 afronta otro encuentro de clasificación, en el Stadion Dinamo de Minsk, ante Bielorrusia.

El delantero sevillista prometa enderezar el rumbo en Nervión. No le queda otra que mirar hacia un horizonte más halagüeño. "Algún día el gol va a llegar. Creo que estoy jugando bien en el Sevilla, pero no está funcionando lo del gol. Pero sé, por experiencia, que debo seguir luchando".

En este sentido, ha querido incidir en la importancia del gol, pero también del juego para el equipo, que cree estar desarrollando de forma plausible. "Hay que estar en el lugar correcto delante de la portería, pero puedo hacer muchas cosas. Quiero marcar un gol lo más rápido posible. Pero también puedo dejar que la gente a mi alrededor juegue bien y aproveche los espacios".