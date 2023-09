Del Nido, el 'olvido' de la cláusula de Sergio Ramos y su regreso al Sevilla: "Se lo merecía"

Definitivamente, el personal no lee o tiene muy olvidado el Nuevo Testamento. Es tan frágil la memoria... El símil de la parábola del hijo pródigo y Sergio Ramos es una prueba de ello. Sergio Ramos se fue del Sevilla, sí, pero no ha vuelto cuando se ha quedado sin fortuna tras dilapidar la de su padre, no. Ha vuelto en busca de su redención justamente porque tiene una gran fortuna y se puede permitir comprar esa indulgencia del sevillismo pagando con la renuncia a un contrato multimillonario en Arabia. Habría que ver qué opinaría Martín Lutero de esto... Quizá uniría una diatriba contra este regreso a las 95 tesis que colgó en la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg...

Pero, bueno, el caso es que la parábola del hijo pródigo con la que Jesucristo quiso abundar en el perdón de los pecados en cualquier circunstancia, si media el arrepentimiento, se usa una y otra vez con Sergio Ramos. Y José María del Nido también fue preguntado por ella y demostró que sí la ha leído y que tenía fresca una parte de la misma. Pero, ¿a qué se refiere con "el mejor cordero"? ¿A su vuelta a la presidencia del Sevilla?

La periodista Silvia Verde le preguntó para El Chiringuito TV lo siguiente: "¿Usted cree que ha sido el regreso del hijo pródigo?". Y el ex presidente replicó: "Yo creo que sí, que se merecía el regreso de la grada. Y si usted ve la parábola entera del hijo pródigo, llega un momento en que cuando le pone el mejor cordero el padre, le dice su hermano, su otro hijo: 'papá, si se ha ido y ha malgastado la herencia, ¿también le vas a poner el mejor cordero?'. Pues por eso. Ésa es la parábola entera del hijo pródigo. Yo creo que se lo merecía en todos los casos".

También salió por la tangente al ser cuestionado si había intervenido en el fichaje de Sergio Ramos poniéndole un mensaje a Víctor Orta, cuando fue su hijo, el vicepresidente primero, quien primero tomó la iniciativa de su regreso, aunque luego fue secundado por José Castro y el director deportivo. "A estas alturas de la vida, con 66 años, habiendo sido 13 años de presidente del Sevilla y nueve años de vicepresidente primero, teniendo unas poquitas de acciones, unas poquitas... ¿Usted cree que yo me tengo que echar algún tipo de piropo de si he hecho esto o he hecho esto otro?".

🚨 ENTREVISTA EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨😯 "¿Presidente de Ramos de nuevo? Lo espero y lo deseo" 😯🎙️ José María del Nido, entrevistado por @Silviaverdec. pic.twitter.com/jQIAkO0yWT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 8, 2023

Y la siguiente pregunta estaba cantada. ¿Volverá a ser presidente con Sergio Ramos en el Sevilla? "Yo lo espero y lo deseo. La rueda de prensa de Sergio Ramos no sé si la he visto dos o tres veces. Y habló de ganar títulos y me pareció escuchar ganar la Liga o la Copa de Europa. Ojalá entre yo de presidente, verás cómo les voy a apretar las tuercas para que intenten ganarla... Cuando se presenten las cuentas este año vamos a hablar otra vez, no se preocupe".

Por último, el origen de gran parte del desencuentro entre Sergio Ramos y el Sevilla, aunque una parte del sevillismo lo que no le perdona es que forzara la salida del club de sus amores con 19 años, fuera mediante cláusula de rescisión o traspaso pactado. ¿Qué fue en realidad? Ahí Del Nido sufre amnesia temporal... "Yo ya después de tantos años no me acuerdo de lo que ocurrió. En este momento se me ha ido la memoria, se se me acaba de nublar".