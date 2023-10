Del Nido pide una nueva Junta Extraordinaria del Sevilla y quiere enfrente otro equipo jurídico

Incansable y tenaz, José María del Nido ha solicitado una nueva Junta General Extraordinaria de Accionistas del Sevilla, apenas dos meses y medio después de la que hubo el pasado 27 de julio, en la que no pudo remover el consejo de administración, como pretendía, en otra asamblea en la que José Castro le impidió usar su voto particular en la destitución de los actuales consejeros.

Ahora, el mismo día que trascendió que el Juzgado de Instrucción número 7 no había admitido a trámite la tercera querella que interpuso contra Castro por esa última junta, tras las de 2021 y 2022, que también fueron rechazadas por el Juzgado de Instrucción número 19, el ex presidente amplía su petición con nueve puntos en el orden del día.

Entre éstos vuelve a estar la remoción del consejo, otra vez más, y la designación de uno nuevo. Y además también solicita, según ha desvelado ElDesmarque, que se designe a un nuevo equipo de juristas para representar al Sevilla en los distintos casos judiciales por causas sociales que hay abiertos.

En la Junta del pasado 27 de julio presentó una candidatura al consejo fundamentada en su familia y sus dos aliados, Ángel Delgado y Sevillistas Unidos 2020, es decir, 777 Partners, los americanos.

Como titular de más del 5% del capital social, Del Nido tiene derecho a pedir otra junta extraordinaria -no hay límite legal a solicitarlas-, aunque no tenga mucho sentido puesto que en diciembre será la Junta General Ordinaria de Accionistas y ahí podría pedir un complemento para incluir los puntos del orden del día que creyera convenientes, como hicieron los americanos en ateriores juntas precisamente para remover el consejo, cosa que no lograron por atenerse Castro al derecho de representación de las minorías para impedir el voto de su enemigo.

Ante esta situación, y dado que desde su petición debe transcurrir un plazo máximo de dos meses, el Sevilla tendrá que adelantar la Junta Ordinaria y unirla a aquella a principios de diciembre, sobre el día 10, ya que fue solicitada el lunes 9 de octubre.