Delaney, rumbo a Sevilla para fichar

El acelerón del Sevilla en la planificación no para. En Dinamarca ya dan por hecho el fichaje de Thomas Delaney, mediocampista del Borussia Dortmund que, según la cadena danesa TV2 Sport, ya incluso viaja a Sevilla para firmar por tres temporadas. El frenesí de fichajes continúa tras haber sido anunciado oficialmente el de Augustinsson.

La información no especifica cuáles son los extremos del acuerdo, que da por cerrado. El montante del traspaso podría ser de unos 5 millones de euros, con el inconveniente de que Delaney tiene una buena ficha en Dortmund, donde le quedaba un año de contrato pendiente, de ahí que el club alemán haya accedido a su venta este verano.

"TV 2 SPORT learns that the Danish national team player will arrive in Sevilla on Sunday to finalize the transfer. He will have a contract until 2024 with Los Rojiblancos."(🌖) | 🗞 @TV2SPORTdk #BVB