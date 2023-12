Diego Alonso: "Achacar a la situación del club la parte deportiva es una excusa"

En una situación de extrema necesidad, con la credibilidad bajo mínimos tras la eliminación de la Champions a manos del PSV, Diego Alonso afronta otro partido de altísimo voltaje, este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Villarreal a las 18:30.

En este contexto ha atendido Diego Alonso a la prensa, en la comparecencia previa al partido del domingo. "Hay mucha bronca entre el equipo, el staff, la dirigencia, por cómo terminó el partido de Champions. Habíamos hecho unos 60 minutos extraordinarios y se nos terminó escapando y lo que tenemos que hacer el domingo es lo que hicimos en ese partido y en la segunda parte ante la Real Sociedad y trasladarlo a los 90 minutos".

El partido llega la víspera de la Junta General de Accionistas, que será el lunes en el Meliá Lebreros. Preguntado sobre si lo externo influye en la confianza de los jugadores dijo el técnico sevillista. "Achacar a la situación del club la parte deportiva es buscar una excusa, y lo menos que tenemos que hacer es buscar excusas. Después, que puede influir no digo que no. Pero buscar una excusa, no. Es mirarnos a nosotros, trabajar, trabajar y trabajar, y seguir trabajando para poder progresar".

La dificultad de pedir paciencia

Diego Alonso reconoció que no puede seguir pidiendo paciencia si sigue sin ganar. "Es difícil sentarme aquí y transmitir tranquilidad o paciencia. A nuestro ojo hay cosas que se ven mejor, ante el público también. El equipo juega bien pero no obtiene resultados. Y la realidad es que hay que trabajar, porque al equipo se le ven cosas buenas, se lo ve mejor, y lo que tenemos que hacer es trabajar y ver que el camino está ahí".

"Hemos tenido detalles que nos han costado caro, ajustarnos en el juego y ser más eficaces en los detalles que estamos ajustando", añadió sobre ese camino que él sigue viendo y que se frustra por "esos detalles".

Una nueva final, otra más

Fue preguntado de nuevo si cree que está ante una nueva final. "Es una final para el Sevilla y yo soy parte y de esa manera lo tomamos, sabiendo que es importante para el club y yo me siento parte importante y lo tomo como tal, como una final".

Una final ante el nuevo Villarreal de Marcelino: "Villarreal es muy buen equipo, con muy buena plantilla. Había tenido un inicio de temporada dubitativo. Con el nuevo entrenador ha tenido dos victorias. En Europa iba ganando 3-0, se le complicó el partido y terminó ganando ajustadamente (3-2 al Panthinaikos). Pero sabemos las características de los equipos de Marcelino. Plantea un 4-4-2, fuerte en defensa y con variantes ofensivas. Aparte del respeto al Villarreal, está el respeto que nos tenemos que tener a nosotros mismos y esa segunda parte con la Real y esos 60 minutos en Champions trasladarlos a los 90 y demostrarnos de lo que somos capaces".

El apoyo del comité de dirección

Nuevamente fue preguntado si siente el apoyo del comité de dirección que forman José Castro, José María del Nido Carrasco y Víctor Orta principalmente: "Lo que sí me han trasladado es que confían en el trabajo, en el proyecto que hay en el club, que en los cuatro últimos años se han clasificado cuatro veces a la Champions, han ganado dos títulos, han jugado cuatro finales... Ellos creen que evidentemente que su trabajo se ha ido reflejando en estos últimos cuatro años y seguramente en los cuatro siguientes, en lo que puede suceder. Yo me siento involucrado en el proyecto y orgulloso de pertenecer a la institución y ojalá yo pueda decir el día de mañana que soy parte de esos títulos".

¿Y puede ser un problema anímico de difícil solución? "Respetamos mucho al oponente, en este caso el Villarreal, pero el principal rival terminamos siendo nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas bien. Lo venimos haciendo, pero tenemos que ser consistentes. Para ser consistentes, en el fútbol de élite los detalles y los ajustes son importantes. Y vuelvo a repetir, primero mirarnos al ombligo, entender que podemos hacer grandes partidos, grandes niveles, pero el ajuste de concentración, de ayudar al compañero, es muy importante. Y en esta situación mucho más, porque para poder salir de una racha negativa se necesita mucho más. Saber que cada detalle, cada cosa que pueda suceder puede tener influencia en el juego, y no es un lance más del partido. Ajustando ese tipo de situaciones el equipo puede desarrollarse mejor y sentirse más confiado".

Desestimado el recurso por Sergio Ramos: "El club hizo lo que tenía que hacer y la decisión que haya tomado el comité la aceptamos, simplemente eso".

En espera de Nyland: "Esperemos que pueda reaparecer pronto. La primera información es que podría actuar en alguno de estos partidos. Su evolución está siendo buena y esperamos que el departamento médico lo inhabilite. Hoy no entrenó con el grupo y veremos si mañana puede hacerlo".

Fernando y Soumaré: "La recuperación de los futbolistas la evaluaremos entre mañana y el domingo. El día de la Real Sociedad fuimos más sólidos, pero el primer tiempo no fue del agrado de nadie. Los 60 minutos primeros de Champions tienen que ver con el juego y con la solidez también. Y trataremos de que se repitan esas situaciones positivas. Las características de los jugadores son importantes, pero también la función que cumplen los futbolistas, ya sean los extremos que colaboran, ya sea del delantero que cierra y trabaja para que la presión sea mejor. Las características de Soumaré y Fernando son sumamente importantes, pero también parte de cómo el equipo quiera defender".

La elevada edad de la plantilla: "¿Puedo contestar con una pregunta? ¿Crees que en los primeros 60 minutos estaba rindiendo mejor el equipo joven o el de más edad? Yo creo que no es importante la edad, en los primeros 60 minutos no se notó la edad. Ante el equipo más joven, el PSV, había un dominador. En el fútbol no se juega con el DNI, ni para arriba ni para abajo. No debería ser un impedimento la edad. Lo importante es lo que pasa dentro del campo y el rendimiento que tengas".

Pendiente de varios futbolistas: "Dependerá de la recuperación de los futbolistas, hay varios así que tienen posibilidades de llegar al partido. Tras el desgaste de la Champions, algunos futbolistas tienen la posibilidad de recuperarse. Veremos la disponibilidad que hay en el día de mañana, que es el último entrenamiento. Hasta ahora los canteranos han tenido poco espacio porque somos muchos, 27, contando a dos canteranos como Kike Salas y Juanlu. Pero para mí no es un impedimento la edad y cuento con ellos".