Para Diego Alonso “saber por qué estás ganando” es más importante que ganar

Diego Alonso espera un rival “durísimo” con la visita del Getafe al Sánchez-Pizjuán (sábado, 18:30), un duelo en el que el entrenador uruguayo tiene presente que no puede demorar el sumar su primer triunfo en la Liga. El preparador sevillista ha eludido preguntas complicadas y ha reiterado que siente el apoyo de los suyos y de la directiva, a pesar de que si no llegan los resultados pronto nadie duda de que va a salir del club. De todas formas, sigue dejando alguna frase para la controversia en un momento complicado, como que le hacer ser fuerte más que ganar el “saber por qué estás ganando”.

Comenzó comentando la eliminación ante el Lens de cualquier posibilidad de seguir vivo en Europa. “El golpe fue fuerte para todos, para los jugadores, el club, los aficionados... seguir en la competición europea es algo que perseguíamos, pero tenemos que levantarnos rápidamente. Hay que trabajar para poder conseguir los objetivos y estar en Europa la temporada próxima”, ha contestado el de Montevideo, que se sigue encontrando fuerte pese a los comentarios que hay en el exterior sobre su continuidad.

“Estoy con mucha confianza, en mi trabajo, en mí y en los futbolistas, en lo que hemos hecho en los partidos... No en los resultados, eso jamás lo he escondí. Pero vi jugar al equipo y ha mejorado desde la última fecha FIFA (parón). Ha merecido ganar la mayoría de de los partidos que hemos jugado”, recuerda convencido.

De hecho, Diego Alonso está seguro de que en el club y en el equipo hay confianza en él al margen de lo que se comenta fuera, donde se habla más del entrenador que de la necesidad de ganar. “Yo no he hablado de otra cosa que no sea que me tienen confianza y que creen en el entrenador. Tenemos necesidad de poder ganar para mejorar la confianza de todos. Seguir trabajando para que lleguen los resultados y haya estabilidad. Todo lo que se habla fuera no nos desestabiliza, en lo que podemos influir es lo que está dentro del campo. Esperemos que mañana sea la primera de Liga y que sea un antes y un después. Sólo los resultados no están… en el fútbol mandan los resultados, pero no puedo jugar a quinielas para saber si mañana vamos a ganar. Trabajamos para poder ganar. Los resultados te pueden dar estabilidad, sin duda pero para mí lo que te hace te da más estabilidad y te hace ganar es saber por qué estás ganando. No me voy a poner aquí a defender lo que hemos hecho en los partidos. Ustedes lo han desglosado. En los rendimientos el equipo ha merecido mucho más. El fútbol ha sido cruel, pero lo importante no es cuántas veces te vas a caer, sino cuántas veces te vas a levantar”.

“El respaldo no es fuera, sino lo que veo en el trabajo y lo que veo en el campo. Cuando uno ve un equipo que cree en la idea, que cuando se dan un golpe se vuelven a levantar… además del respaldo de la directiva, porque ven mi trabajo y saben el tipo de líder que soy”, agregó.

Para el uruguayo, lo que está fallando es la falta de acierto ante el gol, sólo eso. “Ser más efectivos. La eficacia se entrena. Somos un equipo que generamos bastante, y con el tiempo hemos le hemos agregado más variantes y hemos generado bastantes centros. Por los laterales y por el tipo de delantero, sobre todo cuando juega En-Nesiry, pero también jugamos por dentro. Nos cuesta a veces tener esa variabilidad, pero hemos tenido combinaciones internas. Hay que mejorar la eficacia. En Mallorca, en Lens… nos faltó”.

Y el Getafe es una dura amenaza, aunque no lo considera un equipo reservón. “El Getafe no es defensivo, es un buen equipo, bien trabajado, bien entrenado y que es durísimo. Sabemos el tipo de partido que van a hacer en Sevilla”.

Aún es posible Europa

Pese a las distancias, Diego Alonso no ve imposible lograr el objetivo de clasificar al Sevilla para competiciones europeas: “¿Por qué no? No veo por qué no. Hay otra competencia como es la Copa. Tenemos otra vía y por cualquiera de las dos la podemos encontrar”.

Las palabras de Sergio Ramos destacando los que dieron la cara y señalando veladamente a algunos de nos ser profesionales también tuvo la respuesta de Diego Alonso. “Valoro las palabras por los jugadores que estuvieron allí, los que dieron la cara, 10 profesionales y chicos del filial. Lo tomo por ahí y no por el achaque a los que nos estaban”.

Suso, alta. “Recuperamos a dos jugadores que no estaban inscritos (Januzaj y Marcao), a Ocampos que estaba sancionado. A Suso lo hemos visto activo, en buena forma. Contamos con él para el día de mañana”.

La decisión de Fernando. “No voy emitir una opinión. He tenido algunas charlas con él, pero no específicas con este tema. Prefiero guardarme mi opinión”.

Abucheos al equipo por parte de la afición. “No le podemos reclamar nada a la afición. Lo unico que podemos hacer es darle los resultado para que estén orgullosos. La afición está motivada para alentar a su equipo y a su escudo. Estoy en el debe de darle a la afición los triunfos. Está en nosotros, en los jugadres, en el staff… darle esa alegría de que cuando termine el partido poder ir a casa tranquilo”.

¿Se desespera? “Me lo he planteado un montón de veces. Lo que me queda es lo que me han enseñado desde chico, no bajar los brazos, ser un tranajador incansable, no poner excusas, lo que está mal mejorarlo...”

Joan Jordán. “Lo que tiene es un golpe de hace 2 ó 3 semanas. Pudo participar en Copa y estuvo disponible para Mallorca, no en Lens. Es lo que puedo decir. No he podido hablar con él. Me es difícil hacer una valoración”.