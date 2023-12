Diego Alonso recupera a Sergio Ramos, Sow y tendrá 'sólo' diez bajas

El Sevilla ultima, en su ciudad deportiva, la preparación de un duelo trascendental ante un rival que, al principio de la temporada, no se entendía como directo y, actualmente, así es: tiene nueve puntos más que los blanquirrojos. Un desastre, pero que no puede 'meter' el nervio en el cuerpo a un equipo que debe jugar con confianza -algo complicado en estos momentos-.

Diego Alonso ha dirigido la sesión matinal del viernes, con Sergio Ramos y Djibril Sow de vuelta. El camero y el suizo no se ejercitaron el pasado jueves por reparto de cargas, ya que están forzando la máquina al máximo ante las necesidades de su equipo. Quien no vea una clara mejoría en la enfermería es porque no quiere: tan 'sólo' diez bajas (entiéndase la ironía).

Presencia de la cantera del Sevilla

Un hecho, por repetirse en el tiempo, se vuelve en un acontecimiento poco noticiable. Es el caso de la cantera del Sevilla. Diego Alonso tiene todas las zonas del campo tocadas, desde la portería, Nyland, hasta la delantera, Mariano Díaz, pasando por la defensa y el centro del campo: Jesús Navas, Loïc Badé, Tanguy Nianzou, Marcos Acuña, Dodi Lukebakio, Erik Lamela, Joan Jordán y Fernando Reges.

El técnico charrúa, por tanto, se ha visto 'obligado' a tirar de nuevo de la cantera. Hasta seis jugadores sin ficha del Sevilla FC han estado a sus órdenes -sin contar a Juanlu Sánchez y Kike Salas-: Matías, Isra Domínguez, Darío Benavides, Manu Bueno, Diego Hormigo e Isaac Romero. Cabe reseñar que el ariete lebrijano no podrá estar ante el Getafe, ya que debe cumplir sanción con el Sevilla Atlético por ciclo de tarjetas amarillas, aunque todo hace indicar que en el mes de enero obtendrá dorsal del primer equipo.

Charla de Diego Alonso

Al inicio de la sesión, el técnico charrúa ha mantenido una charla con sus jugadores. Diego Alonso se ha llevado hablando con los suyos en torno a tres minutos y, tras la misma, le ha dejado la batuta a sus compañeros en el cuerpo técnico -Pepe Conde y José Luis Silva, jugadores y porteros respectivamente- para continuar con la sesión.

El exseleccionador uruguayo se enfrenta a José Bordalás el próximo sábado. Un entrenador que domina a la perfección los tiempos de LaLiga EA Sports y que le ha devuelto la sonrisa al Getafe. El alicantino 'tiene' al club azulón en la novena plaza, con una confianza que será importante en el duelo sevillista.