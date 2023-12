El sacrificio de Sow, al límite del dolor en el tendón de Aquiles

Las palabras de Sergio Ramos en Lens, dejando entrever que algún futbolista se había bajado del barco en Lens, contrastan con el sacrificio y el compromiso de un futbolista que, pese a ser un recién llegado, está metiendo el hombro de verdad. Djibril Sow lleva jugando varios partidos, cuatro o cinco, con dolor por el cúmulo de bajas que está teniendo Diego Alonso. Quizá por eso, en la frustración de la derrota, el central camero quiso poner el dedo en esa llaga.

Para jugarse la supervivencia en Europa en la última jornada de la Champions, el técnico uruguayo tenía un total de 14 bajas, entre los sancionados Ocampos y Fernando, que también está lesionado, los no inscritos Marcao y Januzaj y otras diez bajas por lesiones de diversa consideración, unas de más gravedad que otras. En esa nómina podría estar Sow, quien ni siquiera puede ser infiltrado en la zona que sufre el recurrente dolor: el ligamento del tendón de Aquiles.

Se trata de una zona delicada aunque los médicos le han dado permiso para jugar, si es capaz de soportar el dolor, que es lo que lleva haciendo el mediocampista internacional por Suiza durante las últimas semanas.

Ahora mismo, Diego Alonso apenas tiene para el centro del campo a Soumaré, Sow y Rakitic, con Óliver Torres como comodín para actuar en la mediapunta si, por ejemplo, el croata tuviera que retrasar su posición. Fernando, que saldrá en enero, se lastimó el hombro ante el PSV Eindhoven y Joan Jordán sufre molestias en el sóleo. Son dos de la larga nómina de lesionados, entre los que también están Nyland, Jesús Navas, Badé, Nianzou, Acuña, Lukébakio y Mariano. Lamela se probó recientemente, pero aún no está disponible y es baja el sábado. Suso, en cambio, intentará reaparecer ante el Getafe.

Este jueves, Sergio Ramos y Sow no aparecieron por el césped. En principio no están descartados. El suizo sabe que no se puede quitar del cartel por el cúmulo de bajas, pese al riesgo de romperse.