Diego Alonso: "Lo que nos pasó en los últimos partidos no tuvo que ver con el juego"

Diego Alonso analizó en modo positivo todo lo acaecido en Astorga, aunque echó de menos más dominio del Sevilla en la primera mitad, algo que pudo corregir en la segunda parte. "Fue un tema de posicionamiento, necesitábamos fijar mejor las posiciones y más profundidad", argumentó.

Pero, en general, se mostró más que satisfecho no sólo por el triunfo sobre un equipo de inferior categoría: "El análisis es positivo, porque pudimos pasar y pudimos ver a chicos, a Darío, a Manu, a Oso... Es un paso grande para ellos. Tuvimos la oportunidad también de que Sergio, que venía de no jugar, entrara de nuevo en el rodaje jugando 60 minutos, y que descansara Nema. En definitiva, salió todo bien, nos pudimos clasificar, los futbolistas tuvieron minutos, no hubo lesionados... Por ese lado tranquilo y con la felicidad de pasar a la siguiente fase", comenzó.

Fue preguntado el uruguayo por esa diferencia entre el primer y el segundo tiempo: "Era un tema de posicionamiento, porque cuando teníamos el balón lo sosteníamos pero no éramos capaces de ser profundos, no éramos profundos. Necesitábamos fijar más, tener más jugadores entre líneas, buscar los pases más verticales... Se empezó a cansar el equipo rival y comenzamos a tener más dominio, a atacar mejor, empezamos a buscar los espacios que veían entre líneas", explicó.

El técnico sevillista espera que el triunfo copero dé ánimo al equipo en Mallorca este sábado. "Las victorias siempre son buenas para dar confianza. Lo que nos ha pasado en los últimos partidos no tenía nada que ver con el juego, porque el equipo jugaba bien, pero sí viene bien para que el equipo saboree la victoria y que podamos repetir. Ganar es contagioso y ojalá el próximo partido podamos hacerlo otra vez y repetir".

"Esperábamos esa salida del Astorga, hemos visto varios encuentros de este equipo", argumentó también sobre ese cambio. "También lo hizo muy bien contra el Andorra, y sabíamos que al principio sobre todo iba a ir muy fuerte y que el partido se haría largo o no dependiendo de lo que hiciéramos nosotros. Debimos apretar un poquito más para ser más dominantes en la primera parte. Pero sabíamos que ellos iban a pelear y que tenían con qué, con el entusiasmo, con su gente, con un nivel alto y competitivo".

Un periodista leonés le preguntó por el recibimiento y el ambiente en Astorga: "El ambiente ha sido fantástico, la gente ha sido muy respetuosa, evidentemente apoyando a su equipo, y estamos honrado de haber sido tratados como hemos sido tratados. Por suerte pudimos ganar, pero con la tranquilidad de haber conocido esta institución y cómo la gente nos ha respetado".

Evidentemente, también le dio su sitio a ir avanzando en la Copa del Rey como torneo atractivo: "Todas las competiciones son importantes y la Copa es una competición hermosa. Y siempre que hay una competencia el Sevilla no puede renunciar a nada. Así lo hemos tomado hoy, con Sergio Ramos jugando, con Ocampos regresando, con Nema, con Dmitrovic... Le hemos dado importancia y ojalá podamos seguir y ser protagonistas en esta Copa".