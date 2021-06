Diego Carlos, convocado junto a Daniel Alves por Brasil para los Juegos Olímpicos

Diego Carlos es una de las sorpresas de Brasil en la lista recién ofrecida por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para los Juegos Olímpicos de Tokio. Otra es el ex sevillista Daniel Alves, de 38 años. Ambos están en la convocatoria de 18 futbolistas que defenderán el oro olímpico conquistado en Río de Janeiro 2016. Curiosamente, no estará Neymar, que quería acudir a los Juegos pero no fue liberado por el PSG francés.

En la lista de 18 convocados por el técnico de la selección olímpica brasileña, André Jardine, también destacan las ausencias de los dos jugadores del Real Madrid que eran habituales en las convocatorias de la sub 23: Rodrygo y Vinicius Júnior.

En contrapartida, Jardine sorprendió con la inclusión en su lista de tres jugadores mayores de 24 años con gran experiencia y que pueden ser decisivos en el equipo, ya que además de Daniel Alves (Sao Paulo) y Diego Carlos (28 años) destaca el portero Santos (Athletico Paranaense), de 31 años.

De esta forma, Diego Carlos no realizar desde el principio la pretemporada con el Sevilla, cuyo inicio está fijado el 6 de julio, dado que los Juegos Olímpicos comienzan dos semanas después en Tokio, el 23 de julio.

Dia de convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio! André Jardine anunciou os 18 convocados para defender o ouro e, agora, atende os jornalistas em entrevista coletiva. Vamos! 🇧🇷🏅📸: Thaís Magalhães / CBF pic.twitter.com/3vATHHsgAp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 17, 2021

Indudablemente, se trata de una buena noticia para el jugador del Sevilla, que en noviembre pasado disfrutó de su primera convocatoria oficial por la selección absoluta de Brasil, aunque finalmente no pudo debutar.

El seleccionador olímpico justificó las convocatorias de Daniel y Diego Carlos. "Dani Alves es un jugador de gran experiencia, que le ha dado mucho a la selección brasileña, que este año fue fundamental para que el Sao Paulo conquistara un título tras muchos años de sequía y que estaría disputando la Copa América pero se lesionó. Esa lesión lo dejó por fuera de la Copa América pero lo incluyó en los Juegos Olímpicos, una experiencia que no tiene", dijo Jardine.

"Diego Carlos también es un jugador que ha sido convocado para la selección principal, que siempre está en el radar de Tite, que acabó de ser campeón con el Sevilla y que le va a dar un peso muy importante al sector defensivo de la selección", aseguró Jardine.

Se trata de un reconocimiento a su trayectoria en el Sevilla. Dentro del inconveniente de que no comience la pretemporada con su equipo hay que destacar que los Juegos le servirán de preparación para el inicio de la Liga, que comenzará el fin de semana del 15 de agosto.

En cuanto al asunto de Neymar, Branco, coordinador de selecciones base de Brasil y campeón del mundo en 1994, dijo: "Neymar es un jugador excepcional y nos gustaría tenerlo en la olímpica pero la situación era difícil porque ya está concentrado con la selección que disputa la Copa América y era difícil que lo liberaran para ambos torneos".