Diego Carlos: "He hablado con Koundé y ya tiene la cabeza en el Sevilla"

Diego Carlos puede ser uno de los jugadores del Sevilla que mejor conoce a Jules Koundé, el futbolista que está pasando por un momento especial tras frustrarse su traspaso al Chelsea, con el que ya había llegado a un acuerdo. Sin embargo, y pese a que el francés resultó expulsado este miércoles en un partido con su selección, el brasileño asegura que ya ha cambiado el chip y que está centrado en el Sevilla.

"Koundé es un gran amigo, un excelente jugador, de los mejores defensas que hay. He hablado mucho con él, viene creciendo y está preparado para competir en cualquier club, pero ya tiene la cabeza en el Sevilla. He hablado con él y está más tranquilo”, ha comentado Diego Carlos en una entrevista en Radio Marca en la que ha repasado la actualidad del Sevilla y sus objetivos individuales.

Por ejemplo, se refirió al oro conquistado con Brasil en Tokio y a la final contra España. “Es uno de los mejores momentos de mi carrera. No me importaba que fuera España el rival, era la cita, una final de unos Juegos Olímpicos. Para mí lo más importante fue la conquista de la selección brasileña”.

Su renovación de contrato. “Lo que más quiero es seguir creciendo. Quiero aprender, mejorar muchas cosas. ¿ofertas? No lo sé, si han llegado o no, no lo sé. Ya lo dije que eso es cosa de Monchi y mi agente. Yo estoy tranquilo y eso es lo quiero”

Objetivos del Sevilla. "Los jugadores que han llegado tienen calidad. Algunos han debutado ya y han ayudado. Nos sentimos cada vez más fuertes. Los pensamientos están en estar en Champions más de un año".

El nivel de la Liga. "Siempre espero que la Liga sea una competición fuerte, donde todos los equipos tienen algo que decir. Llevamos tres partidos y siete puntos. Ahora tenemos que recuperar la cabeza y pensar en los partidos que vienen, que van a ser duros".

Liderazgo. "Me siento muy bien, más cómodo, hablamos dentro del campo, ahora tenemos que hablar un poco más fuerte con la vuelta del público".