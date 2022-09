Dolberg, motivado en un "estadio especial"

Kasper Dolberg se mostró esperanzado por que el triunfo del pasado fin de semana en Cornellá contra el Espanyol, el primero de la temporada, ayude al Sevilla a coger confianza.

El internacional danés, lógicamente, fue solicitado por la prensa local para que precediese a Lopetegui en su comparecencia en el Parken Stadion. Y allí habló de sus primeras sensaciones. "Ha sido un comienzo difícil. Ganar el fin de semana fue muy importante. Hay que empezar a construir a partir de esa victoria. Tenemos la calidad necesaria", dijo Dolberg la víspera del partido con el Copenhague.

El Parken, también estadio nacional de Dinamarca, es "especial" para el delantero del Sevilla, que calificó de "fantástico" el ambiente que irradia.

Dolberg recordó que se lesionó tras el partido de Dinamarca contra Francia, tuvo que ser operado del hombro en Niza y estaba "preparado" para quedarse un año más en el equipo francés, pero entonces surgió la opción del Sevilla y no dudó. "No me lo pensé. Era un gran club, la liga española. Estoy muy orgulloso de estar ahí", afirmó.

El delantero internacional danés resaltó que cuando llegó a Sevilla llevaba tres meses sin jugar y que no estaba a tono, pero que su cuerpo está mucho mejor y se siente "listo".