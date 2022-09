Lopetegui: "Debemos transmitir a los chicos tranquilidad, calma, templanza"

Julen Lopetegui quiere tranquilidad. Tranquilidad e ilusión. Son los conceptos que más trasladó desde la sala de prensa del Parken Stadion de Copenhague, donde advirtió que el Sevilla tendrá que "rayar a un altísimo nivel" para sacar un "partido importantísimo" en un gran ambiente, en un "campo que aprieta mucho con un equipo que sólo ha perdido aquí en Champions con Real Madrid y Chelsea".

Dicho esto, haciendo esta advertencia, a Lopetegui se le preguntó si estaba realizando un trabajo anímico especial con sus futbolistas. "Fútbol, sólo fútbol. Todo lo demás no lo podemos controlar, es un ruido que está fuera de nuestro controlo. Debemos tratar de transmitir a los chicos un poco de tranquilidad, templanza, calma, confianza en ellos, sabiendo que la temporada es larga, que ha sido un comienzo con diferentes circunstancias que no vamos a analizar aquí".

Además, se mostró convencido de la evolución hacia lo positivo del Sevilla. "El equipo, cuando estén todos en plenitud y en velocidad de crucero, y espero que en pocas semanas sea así, tendrá muchas más alternativas y será más fuerte, pero mientras tenemos que competir y tenemos un partido de Champions precioso, ilusionante, importante para nosotros. Ganar en Europa es siempre difícil. En Champions más. Y nos hace muchísima ilusión ganar este partido. Debemos jugar bien al fútbol y estar lo más tranquilos posible, porque para competir hay que estar motivados pero tranquilos".

Sí destacó que "ganar siempre es importante, te hace trabajar con otra energía", en referencia al triunfo en Cornellá. "Pero mañana es una competición nueva. El equipo está con la ambición y la ilusión de afrontar el partido como todos los partidos y especialmente los de la Champions, a tope. Es un rival excelente en su estadio. Un equipo que ha eliminado al campeón de la liga turca en la clasificación para la Champions. Un equipo que de 13 partidos en casa en Champions sólo ha perdido aquí con Real Madrid y Chelsea; equipos como Juventus, Manchester United, Oporto, Galatasaray… no han conseguido ganar aquí. Es campo complejo, un equipo con buenos jugadores que en este campo se hace muy fuerte. Tenemos que hacer un gran partido para superarlo en este campo".

También era cuestionado en el Parken Stadion, con capacidad para 38.000 espectadores, si la alineación de José Ángel y Kike Salas en Cornellá iba buscando frescura mental… "La alineación ante el Espanyol obedecía a una serie de percepciones que teníamos y la de mañana obedecerá a otras cuestiones diferentes. Decidiremos la mejor alineación para afrontar el partido. Estamos muy ilusionados, con muchas ganas de hacer un buen partido y ganar un partido de Champions, que es muy, muy difícil. Esa es la ilusión que tenemos".

Lopetegui era insistido sobre las cualidades del rival en liza, el Copenhague. "Es un equipo muy completo que tiene muy claro cómo quiere atacar y cómo defender, con jugadores experimentados en diferentes líneas, con una capacidad física importante, velocidad, talento… Es un equipo muy completo con diferentes jugadores de bastante nivel. Y nivel colectivo funciona muy bien, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Ya lo conocimos en la Europa League de hace dos años, cuando fue eliminado por el Manchester United en cuartos de final, creo recordar, y que en Champions siempre ha hecho muy buenos partidos aquí. El último partido que jugó aquí fue muy superior al Trabzonspor, el campeón de la liga turca. Ese es el rival que espero, con talento individual y con un sentimiento colectivo importante".

Evidentemente, salió a colación la reunión del comité de dirección del Sevilla sobre su continuidad y se le preguntó a Lopetegui si notaba un ambiente más templado en el club. "Lo que yo noto en mi grupo de jugadores es una ilusión muy grande para un partido de Champions, cuesta muchísimo clasificarte, la temporada pasada sufrimos una barbaridad, y ahora queremos honrar esta competición haciendo un gran partido. Eso es lo que siento con mis jugadores".

La tranquilidad de Lopetegui en este ambiente llamaba la atención. ¿Está inquieto o pide tranquilidad también en el club? "Yo no pido nada. Yo simplemente tengo un partido de Champions que nos ilusiona mucho, que nos ha costado mucho llegar ahí. No estoy pendiente de mensajes ni de dobles mensajes. El mensaje es único es que estamos en Copenhague, con un equipo que va a crecer, estamos convencidos, pero mientras tanto tenemos que competir en un partido importantísimo. Y no miro más allá. Lo único que un entrenador mira es lo que está bajo su control, y lo que tengo que hacer es convencer a los chicos de hacer un gran partido de fútbol en este ambiente, en un campo que aprieta mucho, mañana lo veréis. Todo lo que no responde a mi trabajo lo desecho absolutamente. Nada más".

Y envió un mensaje sobre el paso adelante que debe dar Delaney, al ser preguntado por el ex jugador del Copenhague: "Es un jugador que lleva dos años con nosotros y nos va a ayudar durante la temporada, él jugó aquí, tiene experiencia, conoce este estadio. Va a estar a su mejor nivel durante la temporada. Creo que tiene este año un reto importante para dar un pasito adelante en muchas cosas, creo que lo debe y lo va a dar para ayudarnos en la temporada".

Por último, ¿cree que el partido es decisivo para la clasificación? "Llevo aquí tres años y pico y cada partido en Champions es muy, muy importante porque sólo hay seis de clasificación y sólo quedan cinco. Las cuentas se hacen al final, no es el momento de hacer cuentas, sino de afrontar el partido con la mejor mentalidad, con la ambición de superar a un gran rival, es el único objetivo que tenemos y con esa ilusión hemos viajado a Copenhague".