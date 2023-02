Eindhoven: el Sevilla retorna al pórtico de la gloria

Aquel balón de Maresca reposa en un salón de Sevilla

Nacho Corredera, sevillista de 42 años que llegó a jugar en la cantera del club, guarda un tesoro en su casa: el balón de la final que portaba Enzo Maresca. “Salté y eufórico me acerqué a él, a Dani Alves y Fernando Sales. Se le cayó la pelota y se la quise devolver, pero me dijo que me la quedara. Y me la guardé en la mochila...”. Nacho tenía entrada para la final, pero no su hermano mayor, Manolo. “Mi familia no lo sabe, pero me gasté 700 euros para que pudiera estar allí con mi otro hermano, Daniel, y conmigo. Pensaba que sería nuestra única final. Era costara lo que costara. Manolo fue a parar a una zona con afición de los dos equipos, pero hubo buen rollo. Lo peor fue el descontrol de la vuelta. Nos metían en los aviones como ganado. Pero mereció tanto, tanto la pena lo que viví con mis hermanos...”.