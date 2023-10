En-Nesyri o Mariano, la ecuación de la delantera del Sevilla

El cambio de estilo de juego y la impresión que ha dado Mariano en los tres ratos que ha jugado impelen a escuchar las muchas voces que piden una rotación en la delantera del Sevilla. Hasta ahora, En-Nesyri ha mantenido incólume su estatus de titular, ese rol que envidia un olvidado Rafa Mir, quien tampoco ha agarrado la camiseta en las ocasiones que se le han brindado. Ha tenido que ser el hispano-dominicano, llegado sobre la bocina y como una oportunidad insospechada del mercado, a bajísimo coste como agente libre, quien haya abierto de par en par el debate.

Se trata de un debate que ya no se sostiene en la prudencia y el respeto a un futbolista que lleva siendo la principal casi única referencia ofensiva del Sevilla en las últimas cuatro temporadas. El sevillismo pide a voces que se despeje la incógnita de la ecuación de la delantera ya, en Cádiz, sin más espera. Y Diego Alonso, obligado como está a certificar ya con un triunfo la aparente frescura que le ha insuflado al equipo, mira la ecuación valorando las distintas opciones algebraicas. ¿Apostar por la continuidad de En-Nesyri para confiar de nuevo en su trabajo de presión y sus puntuales cabezazos salvadores? ¿Confiar en el casi olvidado Rafa Mir, que deshoja la margarita de su rabia por no contar con la confianza de la continuidad que siempre reclamó fuera del campo y que no termina de reclamar dentro? ¿O darle la alternativa de la titularidad a Mariano, tras el hambre que mostró ante el Arsenal?

De momento, a Rafa Mir apenas le dio Diego Alonso los cinco minutos finales ante el Real Madrid, poca cosa para el murciano, que con José Luis Mendilibar sí disfrutó de dos titularidades sin discutir de verdad la predilección de los técnicos por En-Nesyri. Lo mejor en su hoja de servicios fue el golazo en Vitoria, que de poco sirvió. El uruguayo, cuando de verdad necesitó mover el árbol ante el Arsenal, le dio la oportunidad de Mariano.

El hispano-dominicano salió revolucionado y coincidió con ese zafarrancho que no terminó de tocar el Sevilla. En poco más de 35 minutos participó más en los ataques que En-Nesyri en cerca de los 100 jugados. Según Whoscored, Mariano dio 7 pases en ese tiempo, frente a los 4 del marroquí en todo el encuentro. Y además remató más veces, una al larguero anulada porque se acomodó con el brazo el balón y un par de remates más. Por arriba, llegó a quitarles sendos cabezazos a Sergio Ramos y a En-Nesyri, tal era su ansia por intentar agradar, por aprovechar su energía y su empuje en pos del empate.

Pero, más allá de ese empuje de Mariano, está la realidad de que a En-Nesyri le cuesta un mundo participar en el juego fuera del área: ni desahoga ofreciéndose en los tres cuartos como referencia, ni gana balones aéreos de espaldas... Eso sí, sigue siendo el máximo goleador del equipo con cinco tantos en los doce partidos que ha jugado. Todos de cabeza: al Manchester City en la Supercopa, a Valencia, Almería y Rayo en la Liga y al PSV en la Champions.

Hipertrofiado por su especialidad, el remate de cabeza, En-Nesyri condiciona demasiado el juego del Sevilla. Y Mariano se puede acoplar mejor al nuevo estilo, más asociativo y combinativo, con más juego por dentro, de Diego Alonso. El uruguayo necesita la activación de una delantera poco incisiva y en el Nuevo Mirandilla podría haber rotación.