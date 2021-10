En-Nesyri se recupera en Sevilla de su lesión muscular

Youssef En-Nesyri se recupera en Sevilla de la lesión muscular que se produjo en el partido ante el Espanyol el 25 de septiembre. El club solicitó a la Real Federación de Fútbol de Marruecos la desconvocatoria del futbolista internacional y ésta atendió la petición, en atención al estado del futbolista.

Monchi, por tanto, hablaba con propiedad cuando dijo que el parón le vendría bien al delantero del Sevilla para recuperarse, para lo cual era crucial evitarle el desgaste del viaje y la revisión de los médicos de la Federación de Marruecos, algo que suele ser habitual en lesiones de diagnóstico incierto, como son las de tipo muscular.

Sirva esta información como rectificación de la publicada por este mismo redactor -mea culpa-, fruto de una mala interpretación ante las consultas y los mensajes del club, al afirmar en su nota del entrenamiento que Lopetegui volvió a sus jugadores "sin todos los convocados por sus selecciones, que se marcharon nada más concluir el choque ante el Granada", a lo que se sumaron las inconveniencias de la comunicación digital. De este modo, Julen Lopetegui tiene la tranquilidad de que la amenaza del viaje de uno de sus pilares, en su estado físico, fue ficticia.

La realidad es que, según ha podido confirmar este diario de fuentes del club, el futbolista continúa en Sevilla en manos de los recuperadores, fisioterapeutas y readaptadores del cuerpo técnico y médico.

El propio director general deportivo ya expresó su esperanza de que su dolencia no se alargase mucho: "Tiene una lesión muscular, esperemos que no se alargue mucho y tenemos la ventaja del parón para acortar su recuperación. Esperemos que no sea algo que se alargue mucho, pero tenemos que mirar hacia delante y cubrir dentro de la plantilla esa baja", dijo desde Wolfsburgo.