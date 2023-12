Enrique de la Cerda: "Lógicamente he votado en contra del mandato de Del Nido Carrasco"

Enrique de la Cerda, consejero del Sevilla FC, ofreció declaraciones a Diario de Sevilla después de la proclamación de José María del Nido Carrasco como nuevo presidente de la entidad hispalense. 'Del Nido Jr' releva a Pepe Castro, que se marcha de la presidencia con cinco UEFA Europa League en su haber.

"Ha salido elegido por mayoría del Consejo. Desde hoy, ya es presidente del Sevilla José María del Nido Carrasco", ha comenzado recalcando de la Cerda, quien luego ha desvelado su voto particular durante la elección en el Consejo: "He votado lógicamente en contra por los motivos institucionales que el club conoce. También por motivos personales y por la forma de acceder al cargo. No comparto el criterio".

"Eso se lo tendría que preguntar a él. No puedo entrar ahí", aclara el consejero al ser preguntado por el siguiente paso de Del Nido Benavente para alcanzar la presidencia, mientras concluye analizando el mercado de fichajes y la llegada del nuevo año: "Confío, más que en potencia económica, en que nos reforcemos. Es necesario revertir la situación y encauzar un 2024 ilusionante. Por encima de todo está el Sevilla FC, que es en lo que tendremos que centrarnos todos".