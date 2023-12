El sustancial ahorro del Sevilla por la rescisión de Fernando

El anuncio oficial de la rescisión del contrato de Fernando, el viernes por la noche, es algo más que la despedida de uno de los futbolistas que más huella han dejado en el último lustro. El mediocampista de 36 años regresa a su país, donde lo esperan clubes como el Cruzeiro o el Vasco da Gama, por razones de edad y también personales, puesto que la muerte de un sobrino en un accidente de tráfico este otoño lo afectó profundamente. Éste es uno de los motivos de su adiós y así lo explicaba la nota oficial, que adujo “razones particulares y personales para así poder volver a Brasil”. La otra es económica, pues al Sevilla no le viene nada mal el ahorro que supone la renuncia a la mitad de su ficha, pues no cobrará ya desde enero.

En concreto, el club se ahorrará 2,5 millones de euros que palian de alguna manera el agujero que hay en la tesorería después de la eliminación del Sevilla de las competiciones europeas, que estaban incluidas en el presupuesto en el apartado de ingresos por competiciones. Por este importantísimo menoscabo económico, el límite salarial ha vuelto a verse excedido después de que en verano tuvieran que hacer ingeniería financiera los rectores para inscribir sobre la bocina a los fichajes, justo antes del inicio de la Liga a mitad de agosto.

Además, Fernando libera una ficha de las 25 que estaban inscritas en LaLiga. Y el Sevilla necesita huecos para reforzarse, siendo Isaac Romero uno de los candidatos a usar esa inscripción en el primer equipo. Así, Fernando se va dejando huella, como todo un capitán cuyo recuerdo permanecerá imborrable por su fútbol, por su carisma y por su compromiso.

El futbolista, que tendrá un homenaje preparado con mimo, se despidió con un vídeo en Instagram donde glosa su paso por el Sevilla. “Aprender que todo tiene su momento, que todo llega a su tiempo. Dar tiempo necesario para llegar, crecer, brotar, florecer y partir. Para mí, el único éxito que vale la pena en la vida es el que me permite, al final de un ciclo, mirar atrás y saber que he sido el ser humano y profesional que tenía que haber sido. Aquí he dejado todo mi esfuerzo y mi amor por el fútbol. Me voy, pero dejo aquí mi corazón, con vosotros. Gracias por todo, Sevilla”, escribió junto al vídeo.