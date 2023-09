Mariano: "Estoy convencido de que volveré al nivel que tuve en el Lyon"

Mariano Díaz Mejía (Premià de Mar, 1 de agosto de 1993) se halla con las ganas del principiante en esta nueva etapa que se le brinda a sus 30 años. Frunce el ceño para hacer memoria y recordar la última vez que jugó un partido completo. "Fue contra el Cádiz, hace más de un año (Cádiz-Madrid, 1-1, con gol suyo; 15-05-2022)". Pero no quiere hablar de "arrepentimiento" por los cinco años que perdió en el Santiago Bernabéu. Tiene ante un sí un tren de una sola parada: firmó por un año, a la baja, por el Sevilla para relanzarse.

–¿Cómo está en su nuevo hogar, un club más pequeño y familiar?

–Bien, estoy muy feliz, me han acogido muy bien. Muy contento. Ambos clubes son muy competitivos, hay muy buena plantilla en este club y no noto mucha diferencia en ese sentido.

–Víctor Orta recordó en su presentación que el Sevilla intentó ficharlo como juvenil en 2011 del Badalona, antes del episodio de 2018... y que a la tercera llegó la vencida. ¿Llega tarde al Sevilla?

–Creo que llego en el momento que se ha podido dar, en el momento justo, y con mucha ilusión por ver si se da bien la temporada.

–¿Supo en 2011 que el Sevilla se había fijado en usted tan joven?

–Yo tuve varias ofertas entonces, de varios equipos, y el Sevilla, como dice Víctor Orta, estaba entre esos equipos. Me lo ha recordado más él, yo era muy joven.

–Realiza un sacrificio importante económicamente... ¿Por qué ese sacrificio? ¿Por qué el Sevilla y no un posible regreso al Lyon, algún otro equipo francés o español?

–También estaba ahí el Marsella. Pero el Sevilla es un club que siempre me ha gustado, siempre quise jugar en él. Ahora mismo para mí lo importante no era el dinero, sino otras cosas y creo que el Sevilla es un gran club. Optamos a todo, hay una muy gran plantilla, me hacía mucha ilusión venir aquí y así ha sido.

–¿Qué le atrae del Sevilla?

–Me encanta su afición, cómo aprieta el estadio... También su estilo de juego, cómo se vive aquí el fútbol... Entonces desde pequeño siempre lo he seguido, como he dicho siempre, con Kanouté y Luis Fabiano... Y estoy súper contento de estar aquí.

–Hubo ya otro intento de probar en el Sevilla en la 19-20 o por ahí, cuando vio que en el Madrid no tenía las oportunidades que esperaba, ¿no es así?

–En aquel momento creo que no se llegó a dar eso, en 2020. Recuerdo lo de 2018. Y la que dice Víctor.

–¿Ha pesado inconscientemente lo que pasó en 2018, como si fuera una deuda que tenía pendiente con el Sevilla?

–Sí, yo en aquel momento tenía muchas ganas de venir. Por otras circunstancias no pude llegar y siempre ha sido un club en el que he querido jugar.

–Aunque aquí tampoco pueden garantizarle la continuidad que le ha faltado en los últimos años...

–He venido aquí para sentirme futbolista, para dar el máximo de mí, hay mucha competencia. Puedo jugar con otro delantero o bien solo y vengo a dar lo máximo de mí al equipo.

–¿Qué otros factores, además de Benzema, hubo para que le faltara esa continuidad mínima que todo delantero quiere? ¿Lesiones en momentos clave? ¿Alguna otra circunstancia?

–Sí, hubo de todo un poco. Seguramente la alta competencia, la falta de oportunidades, falta de continuidad... En algún momento clave hubo alguna lesión...

–En 2018 se acababa de ir a la Juventus Cristiano Ronaldo, lo llama el Madrid... era difícil decirle que no pese al acuerdo con el Sevilla. ¿Se ha arrepentido de esa decisión alguna vez?

–En aquel momento tomé esa decisión, independientemente de que se hubiera ido Cristiano o del jugador que estuviera allí. Se tomó esa decisión de volver allí y no estoy pensando en arrepentimientos. Al fin y al cabo estoy muy contento ahora de poder jugar en el Sevilla, que es mi objetivo.

–¿Y puede volver, cinco años después, al nivel que ofreció en Lyon, 21 goles en 45 partidos?

–Sí, estoy convencido de que sí, estoy convencido de que tengo más madurez, he aprendido algunas otras cosas del fútbol. Me he mantenido en forma, y sigo queriendo ganar más físico, ponerme a tono y volver a ese nivel.

–¿Recuerda qué tipo de fútbol hacía en el Lyon (con Bruno Genésio)?

–Era un tipo de fútbol bastante mixto, de toque, pero también de ataque. Encajé bien allí.

–Cinco años en el Madrid también le habrán dado para aprender, por ejemplo, de un delantero gigantesco como Benzema..

–He aprendido de todos los compañeros, tanto de Benzema como de otros... En los entrenamientos, en los partidos que me ha tocado jugar... Siempre aprendes cosas, movimientos... De todos.

–¿Qué sensaciones está teniendo sobre el estilo de juego y el modelo de Mendilibar?

–Bueno, estoy adaptándome al equipo. Estoy viendo que hay un juego de ataque, de mucha presión. Y de momento me encuentro bien en este proceso.

–¿Es tan directo y socarrón en el trato Mendilibar?

–Es una persona cercana, que te viene, te habla, te corrige... También estoy contento por ese lado.

–Ha comentado antes que siempre siguió a Luis Fabiano y Kanouté... ¿Qué recuerda de ellos?

–Sobre todo los goles, cómo tiraban del equipo y cómo hacían ganar partidos al Sevilla

–¿Con cuál se identificaría más?

–Diría que tengo un poco de los dos... De Kanouté me gustaba cómo bajaba el balón, cómo se asociaba, cómo remataba... De Luis Fabiano, el empuje que tenía, el remate con las dos piernas, cómo iba por alto...

–Se espera de usted que también aporte más juego de referencia, de espaldas, que sea un delantero más posicional?

–Sí, yo creo que puedo jugar también de espaldas, ir al remate... puedo realizar esas dos opciones. Y también me veo jugando con dos delanteros. Me veo tanto en un esquema de un delantero como en otro con dos delanteros.

–¿Qué le parecen futbolísticamente sus nuevos competidores en la delantera, En-Nesyri y Rafa Mir?

–Con Rafa me llevo muy bien, creo que es un grandísimo delantero y creo que me podría entender con él perfectamente. Con Youssef aún no he podido entrenar –estaba concentrado con Marruecos–, pero por lo que he visto en varios partidos creo que también me entenderé.

–Son dos delanteros de ir más al espacio... ¿Mariano será la esperada tercera vía?

–Puedo ir al espacio como venir en corto, jugar más posicional. Creo que puedo hacer las dos funciones.

–¿Qué puede aportar que sea diferencial respecto a ellos?

–No sé si voy a aportar algo diferente. Lo que sí voy a aportar son ganas y toda la lucha posible.

–¿Siente más ilusión o presión?

–Me gusta el reto. Me gusta esta oportunidad que me ha dado el Sevilla y voy a realizarla con todo mi cariño y con toda la fuerza que pueda darle.

–¿Cómo le viene para ello el reencuentro con Sergio Ramos?

–Coincidir con Sergio aquí es súper bonito. Yo me llevaba muy bien con él en el Madrid, aparte de lo líder que es. Para mí es especial. Creo que puede ayudar en cualquier equipo, es un líder de vestuario, es un líder en el campo... Estoy muy orgulloso de su llegada.

–Curiosamente, jugó de titular el partido de Copa (3-3) en el que Sergio Ramos marcó de penalti y se encaró con los Biris...

–Recuerdo el gol de Sergio de penalti a lo Panenka, pero no estuve muy pendiente de lo que sucedió. Sergio tiene un amor especial por el Sevilla, siempre nos lo decía, y está muy contento por su vuelta.

–¿Cómo ha recibido el grupo la llegada de Sergio Ramos?

–Muy bien. Lo han acogido todos muy bien. Desde el primer momento daba la sensación de que llevaba tiempo aquí. Lo he visto igual que lo vi cuando jugaba con él y eso es muy positivo.

–La llegada suya y la de Sergio Ramos, coincidiendo con el cierre del mercado y el parón, es como un reseteo del Sevilla tras el mal inicio, ¿no?

–Sí es verdad que durante el mercado hay jugadores que están pendientes de salir o de quedarse y ahora veo una muy buena plantilla ya con el mercado cerrado. Sergio y yo podemos aportar esa ilusión también y la experiencia... Vemos al grupo muy contento y muy comprometido. Creo que pueden venir cosas grandes.

–En el plano particular, ¿cómo se encuentra anímica y físicamente? ¿Para jugar ya?

–Sí, yo me encuentro bien, físicamente bien. Me ha venido bien este parón para coger el ritmo y, bueno, creo que estoy preparado.

–¿Cómo les puede afectar a ustedes dos haber hecho la pretemporada en solitario?

–Tanto Sergio como yo hemos estado trabajando durante el verano y espero que se dé todo bien desde el comienzo.

–¿Es normal que esta plantilla esté colista tras tres jornadas, cuatro con el partido aplazado?

–No es normal. Es algo fortuito. Es una plantilla buenísima, que no debería estar colista y que debería haber puntuado ya, incluso haber sumado los 9 puntos.

–¿Siente presión en el vestuario por esta situación?

–Hay jerarquía de sobra en el vestuario, hay jugadores experimentados, hay mucha calidad. Hay que mirar partido a partido y a partir de ahí creo que las cosas saldrán muy bien...

–La jerarquía va con la edad... Usted tiene 30 años...

–En el fútbol actual se alarga más la edad, lo físico se cuida más. Con 30 años estás en la flor, estás en el momento ideal para poder dar el máximo. Aún tienes esa velocidad, tienes esa experiencia que no tenías con 20 años y creo que estoy en muy buen momento.

–Con la idea de seguir aquí...

–Mi idea es ir paso a paso y ya lo que el club decida, pero mi intención es jugar en el Sevilla. No es más presión haber firmado sólo por un año. Ahora toca demostrar. Estoy listo para lo que el míster decida, para jugar de inicio o durante el partido ya ante Las Palmas. Para lo que quiera contar el míster estoy preparado.