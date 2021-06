Sergio Escudero se ha despedido con un mensaje pleno de emotividad y autenticidad en el que ha declarado su sevillismo eterno. "Me voy con orgullo y sabiendo que ha formado parte del que para mí es el mejor club del mundo", ha destacado en su discurso, que comenzó con un "queridos sevillistas".

"Hoy es un día muy difícil para mí. Hoy digo adiós a la que ha sido mi casa en los últimos seis años, confiado en que con el tiempo pueda decir que no fue un adiós, sino un hasta luego. Me gustaría empezar dando las gracias", comenzó.

El vallisoletano, cuya figura profesional y humana ha sido ensalzada muy cálidamente por José Castro y Monchi, comenzó agradeciendo su confianza a los principales ejecutivos gestores del club. "Gracias a nuestro presidente, Pepe Castro; al vicepresidente primero José María del Nido; y a nuestro director general deportivo, Monchi. Gracias por haber depositado vuestra confianza en mí, espero habérosla devuelto como merecéis".

Gracias a los futbolistas: "Gracias a mis compañeros de batalla, que a lo largo de tanto tiempo han sido muchos y con los que he tenido el honor de compartir vestuario y que me han ayudado a disfrutar de mi pasión, el fútbol".

Gracias a los empleados del club: "Gracias a la gente del club, prensa, márketing, utilleros, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, readaptadores, nutricionistas, cocineros, instalaciones, taquillas, seguridad... Que me perdonen los que se me olvida nombrar. Gracias a todos por hacerme sentir como en casa desde el primer día".

A Martagón: "Hago una mención especial a mi querido Juan Martagón. Siempre al pie del cañón, gracias por todo en mayúsculas".

Y a todos los entrenadores: "Gracias a mis entrenadores, me quedo con lo mejor de cada uno, con lo que me han aportado tanto deportiva como personalmente".

Entrega al club, casta y coraje: "Siento que siempre he defendido este escudo con la casta y el coraje que se merece. Días buenos y días malos, en absolutamente todos me dejé el alma en el terreno de juego. Intenté siempre hacer disfrutar a mi afición y con ello aportar mi granito de arena para seguir llenando la vitrina de títulos. Me voy con el orgullo de saber que lo hago formando parte de la historia del que para mí es el mejor club del mundo".

El orgullo de ser capitán del Sevilla: "Ejercí de capitán con un inmenso orgullo, me coloqué el brazalete con la responsabilidad que eso conlleva y sintiendo que era ese el rol que quería para mí".

Una afición inigualable: "Extrañaré el calor del Ramón Sánchez-Pizjuán en cada encuentro. Extrañaré sentir el himno desde el césped y la grandeza de celebrar un gol en el Pizjuán a rebosar. Y cómo, extrañaré a nuestra afición, que siempre me trató con el máximo respeto, sin duda no hay otra afición como esta".

El hogar de una familia sevillista: "En lo personal, Sevilla es mi hogar, el de mi familia. Tengo un hijo sevillano y sevillista, y una hija en camino que también será sevillana y sevillista. Y una mujer que al igual que mi familia y amigos siempre ha estado apoyándome cuando más lo necesitaba. Sevilla ha sido testigo de nuestra felicidad. Puedo decir que no llegué siendo sevillista, pero sí que me marcho siéndolo".

Y la promesa de un hincha más: "Os llevaré siempre en mi corazón y en la distancia seré un hincha más. Gracias por tanto. Nos volveremos a ver".

Sampaoli, el entrenador que más lo hizo destacar

Tras su discurso, Escudero se ofreció a responder a algunos periodistas presentes en la sala, en la primera rueda de prensa presencial del Sevilla desde que estalló la pandemia.

En primer lugar respondió por los motivos de su marcha: "Han sido muchos años los que llevo aquí, tanto el club como yo hemos decidido que era el momento de cambiar de aires. Lo único que puedo hacer ers dar las gracias al club por cómo me ha tratado en cada momento. Les estoy agradecido por todo lo que han hecho por mí. Era el momento del cambio".

Y en segundo lugar fue preguntado por el entrenador que más lo marcó: "He tenido muchos entrenadores y me llevo de todos algo bueno. Pero quizá el que más me haya podido marcar por cómo fue todo ese año deportivamente fue Sampaoli, fue con el que más pude destacar, y de ahí mi convocatoria con la selección y demás. Ha habido muchos que han confiado en mí, de cada uno me llevo todo lo bueno".

Preguntado sobre qué compañero se refirió a uno presente en la sala del antepalco, Nicolás Pareja, pero generalizó su preferencia: "Mira, aquí hay uno que por suerte puedo decir que es mi amigo. Pero aparte de él la suerte que tengo es que he podido compartir vestuario con muchísimos y sigo manteniendo relación con gente que ya no está en el club, y con los que se quedan aquí igual. He oído de la mayoría que se quedan de mí cómo soy como persona y de eso se trata al final la vida. Que aquí puedan tener un amigo para lo que necesiten".