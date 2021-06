José Castro, a Escudero: "Un líder indiscutible del último lustro, un señor"

José Castro ha despedido a Sergio Escudero como se merece un futbolista que deja huella en el Ramón Sánchez-Pizjuán por su compromiso absoluto, por su liderazgo silencioso, por su imbricación en el club durante seis años, desde 2015 a 2021, con la naturalidad y la ausencia de ego como premisas. "Se va un líder indiscutible del último lustro", ha afirmado el presidente del Sevilla, "un señor", al que le ha dado las gracias en reiteradas ocasiones durante su alocución.

En ese periodo, Escudero ha demostrado, siendo capitán también durante cinco de sus seis temporadas, que supo superar obstáculos como sus distintas lesiones y, ya en las dos últimas campañas, aceptando con gallardía un rol secundario ante la irrupción de Reguilón primero y Acuña después. En total son 176 partidos oficiales defendiendo el escudo del Sevilla, con siete goles y trece asistencias y dos copas de la UEFA Europa League, en su primera y su última temporada, ante Liverpool e Inter.

"Hoy abrimos el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán para despedir a Sergio Escudero. Seis temporadas, 176 partidos, dos UEFA Europa Leagues… Pero, sobre todo, un gran capitán. Capitán en mayúsculas. Capitán en las buenas y capitán en las malas y sin duda una gran persona, una excelente persona, lo digo aquí y en Pekín", comenzó diciendo. "Como presidente, siempre he admirado a los jugadores que dan la cara cuando las cosas no van bien, los que no se arrugan cuando vienen curvas, los que se crecen ante la adversidad. Sergio es uno de esos jugadores. Y para un dirigente eso siempre es de agradecer", continuó.

Y así prosiguió el dirigente utrerano: "Toca despedir, por tanto, a un líder indiscutible del Sevilla Fútbol Club del último lustro, a una auténtica referencia. Y eso no es fácil, porque sentimos que con este adiós se marcha un trozo importante de nuestra historia".

A raíz de ahí reiteró su gratitud por esas seis temporadas de sacrificio, esfuerzo y compromiso. "En días como estos, toca dar las gracias. Hoy te decimos gracias, Sergio. Gracias rotundas. Gracias por muchas cosas", ha resaltado, pasando a esta aliteración de frases sobre el vocablo gracias:

"Gracias por haber sido un referente desde el primer día que llegaste. Gracias por haber defendido este escudo siempre con pundonor y coraje. Gracias por haber entendido desde el primer día la idiosincrasia de nuestra entidad, el nunca rendirse y el ir siempre a por más. Gracias por tu fútbol, por esos trallazos con los que marcaste auténticos golazos.Gracias por aquella final de Basilea inolvidable, por partidos épicos como los de Liverpool u Old Trafford, por tu entrega total dentro del campo. Siempre a por todas, costase lo que costase. Y ahí está tu parte médico…", quiso incidir señalando sus lesiones y recuperaciones.

"Gracias por haber sabido estar siempre con independencia del rol que te haya tocado desempeñar. Y eso no siempre es fácil, nada fácil. Pero tú en todo momento has sido un señor. Y por supuesto, gracias por tu liderazgo en tiempos de pandemia para que club y primera plantilla pudiéramos llegar a un acuerdo fundamental para la viabilidad financiera de esta institución. Es mucho el trabajo y el mérito de Sergio dentro de la cancha, pero tanto o más su contribución fuera de los terrenos de juego", destacó Castro.

Pocas veces ha sido tan expresivo José Castro en la despedida de un futbolista, como demostró su discurso: "Hoy se nos va una persona que es mucho más que un futbolista para esta entidad, porque como capitán siempre ha estado para todo lo que hemos necesitado de él. Se marcha uno de esos jugadores con los que cualquier aficionado debe identificarse. Se marcha, como se suele decir, un hombre de club".

Y recalcó sus cualidades humanas en paralelo a las profesionales: "Porque Sergio es entrega, es solidaridad, es esfuerzo, es coraje y, sobre todo, es compromiso hacia unos colores que ya ha hecho suyos de por vida".

Lógicamente, también destacó sus logros tangibles en los treinta kilos de plata de sus dos Europa Leagues: "Se va el jugador, pero se queda su legado, porque tus logros están aquí, justo aquí, con estos dos maravillosos títulos", dijo señalando a los dos trofeos.

"Se queda tu legado y se queda tu recuerdo de futbolista de raza, de capitán comprometido y de jugador entregado a nuestra causa", reiteró, antes de concluir: "Sergio, mucha suerte en tu nueva andadura profesional. No lo dudes, tus éxitos siempre serán nuestros éxitos. Y para terminar, quiero decirte, Sergio, que esa plata que está ahí y que hemos conseguido entre todos, pero que es tuya más que nadie no sólo se gana con la calidad, se gana con el esfuerzo y sobre todo con la unión, esa que siempre has llevado. Por eso el Sevilla Fútbol Club siempre será tu casa".