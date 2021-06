Monchi ensalza el rol clave de Escudero en la pandemia

El director general deportivo del Sevilla ha estado también muy emotivo al dirigirse a Escudero después del vídeo que el club le ha dedicado con una treintena de ex compañeros, desde el propio Julen Lopetegui a Coke, Iborra, Correa, el Papu y Acuña desde su concentración con Argentina o Sarabia desde la de España. Pareja también le ha dedicado, in situ, en la antesala del Ramón Sánchez-Pizjuán, unas palabras muy sentimentales, antes de que Monchi destacase la importancia de la figura del vallisoletano.

Monchi ha destacado sobre todo su valor humano y su importancia como mediador durante el primer año de la pandemia, cuando se suspendió la competición y hubo que realizar un ERTE y una reducción de sueldo de la plantilla. "Normalmente en actos como este de despedidas suelen decir palabras bonitas y bellas. En el caso de Sergio son más que merecidas. No voy a centrarme en la parte deportiva de Sergio, porque él mejor que nadie sabe lo que pienso de él, hay un dato demoledor: 176 partidos en un Sevilla de élite, en un Sevilla de Champions. Hay que ser muy buen futbolista para jugar 176 partidos en un equipo como el Sevilla".

Inmediatamente ha cumplido su promesa de focalizar sus palabras hacia el factor humano. "Me voy a parar en la persona. No sé cuántos compañeros han hablado, 25 ó 30, y no ha habido ninguno que no haya destacado al compañero, al amigo, a la buena persona", ha indicado el gestor sevillista.

"Hoy despedimos a Sergio y lo hacemos como con el 95% que hemos despedido, con plata", y ahí ha querido destacar su trascendencia total en la consecución del último título, cuando ya no era titular. "Si le preguntamos a Sergio de cuál se siente más orgulloso lo lógico es que dijera el primero, porque fue titular en Basilea y no en Colonia. Yo si tengo que agradecerle o poner en valor alguno de esos dos me quedo con el último, con el de Colonia, porque en un momento muy difícil, allá por abril de 2020, cuando a todos nos sacudió esta maldita pandemia, muchos de los que tomamos decisiones en el club nos vimos con el pie cambiado y tuvimos que recurrir a muchos recursos para sacar el club adelante. Y Sergio, como capitán del equipo, nos ayudó, me ayudó a mí personalmente a sacar adelante un momento difícil", exaltó.

Monchi argumentó esta apología de su rol de liderazgo: "Sergio se puso delante del carro a tirar, durante el confinamiento, los entrenamientos previos a la Liga, y la estancia en Colonia. Y lo hizo convencido y con una parte importante de profesional pero una parte mucho más importante de sevillista. Te lo dije hace unos días personalmente: no lo olvido. Y creo que el Sevilla, como organización, como entidad, y el sevillismo como afición, tampoco deben olvidar ese momento en el que tú tirase del carro".