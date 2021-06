Byran Gil, fuera de la final del Europeo sub 21: España-Portugal (0-1)

La selección sub 21 de España, pentacampeona de Europa y defensora del título, ha caído eliminada en las semifinales del torneo que se disputa en Eslovenia y no estará en la final del domingo, al ser derrotada en la tarde de este jueves por Portugal (0-1). Luis de la Fuente apostó de nuevo por Bryan Gil en su once titular, y el sevillista propició la primera acción de peligro, un centro en el minuto 6 que cabeceó fuera Puado.

Pero la fortuna dio la espalda en esta ocasión a España, que llevó el peso del partido ante la férrea Portugal, mucho más defensiva, y gozó de hasta 19 llegadas al área rival, algunas bastante claras. Aun así, un contragolpe de los lusos acabó con el autogol de Cuenca, que desvió hacia la portería un pase de Vieira, en el minuto 80.

España lo intentó hasta el minuto 96, pero Portugal se cerró muy bien y no dio opciones al combinado español, que poco antes del 0-1 tuvo su última gran oportunidad, un disparo al poste de Cucurella. También hubo un más que probable penalti en la segunda parte que pudo decantar el partido: Diego Queiroz trabó claramente a Brahim cuando se vio superado por el quiebro del atacante español.

El sevillista jugó toda la primera parte y fue sustituido por el bético Miranda tras el descanso.

España no podrá dar continuidad a su hegemonía en la segunda categoría del fútbol europeo. La sub 21 ostenta el récord de cinco títulos en la categoría.

Portugal aspirará a su primer Europeo sub 21 y ya espera rival de la otra semifinal, que juegan Holanda y Alemania.