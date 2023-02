Fernando y su ignorancia de que Pape Gueye no puede jugar la Europa League

Muchas veces llama la atención que, desde los propios futbolistas o de los clubes, se cuestione que la prensa se exceda en sus críticas al rendimiento de un equipo. Pero la realidad da pruebas de que la mayoría de los futbolistas viven ajenos a lo que se publica, a lo que es dominio de la opinión pública. Una prueba clara de esto es que Fernando, uno de los capitanes del Sevilla y uno de sus líderes, sea ignaro en la materia de las inscripciones de jugadores en la UEFA.

Fernando sorprendió a todos en el programa A balón parado, de Sevilla TV, al preguntar por qué era baja en la UEFA Europa League Pape Gueye. El mediocampista brasileño, el más veterano del equipo, no daba crédito cuando, preguntado por el mediocampista franco-senegalés, se le sugería que era una lástima que no pudiera jugar ante el PSV Eindhoven. "Pero, ¿por qué?", respondió, demostrando su ignorancia sobre el asunto. "No lo sé, yo estaba contando con él, pensaba que estaban todos los jugadores. No esperaba escuchar esto".

Efectivamente, como era de esperar Pape Gueye fue el elegido por Monchi y Sampaoli como el futbolista descartado en las tres inscripciones en la lista A de la UEFA para las eliminatorias de la Liga Europa. Dado que el organismo sólo permite tres nuevos, el privilegio recayó en Óliver Torres, por obligatoriedad de cumplir el cupo de cuatro españoles tras la salida de Isco, el central Loïc Badé y Ocampos, con galones en la plantilla.

Pape Gueye fue el último en llegar, junto con Bryan Gil, que sí tiene cupo en la lista B como canterano en la Liga Europa. Pese a la necesidad de fibra y juego en el centor del campo del equipo, el jugador de 24 años se quedó fuera. Primaron los criterios de jerarquía y reparto de roles. Alguien se tenía que quedar fuera.

Fernando elogió vivamente a Pape Gueye: "Se ha adaptado muy bien. Tiene 22 años (en realidad son 24) y mucho físico. Es muy humilde, escucha y hace lo que la gente le dice, es un chaval que tiene de todo para crecer y para ayudarnos en este final de temporada, ojalá que se quedé en Sevilla muchos años", comenzó diciendo al serle sugerido su esperanzador debut en Nervión ante el Mallorca.

También se refirió a cómo ha entrado en el Sevilla Loïc Badé, y mostró su confianza en Marcao: "Badé ha encajado también muy bien, porque era la pieza que necesitábamos. Teníamos a Marcao, pero vino con unos problemas, aunque va a ser importantísimo para el Sevilla, no tengo dudas. Sí, va a ser importantísimo como Badé. Badé también lo va a ser".