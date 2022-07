Fernando regresa tras cuatro meses: "No sentí dolor, estoy muy contento"

Una de las notas positivas del primer amistoso del Sevilla en la pretemporada 2022-23 ha sido el regreso al césped de Fernando. También destacó la vuelta con el primer equipo de dos futbolistas que sufrieron lesiones la pasada temporada, cortándoles su progesión, el lateral Pablo Pérez y el mediocampista Pedro Ortiz. Pero lo de Fernando es especialmente llamativo por su trascendencia en este Sevilla.

El formidable centrocampista del Sevilla, al que Monchi le busca un relevo con el que repartir minutos, sigue siendo un pilar indiscutible en el equipo de Julen Lopetegui. En el amistoso ante el Tottenham, además, saltó al campo con el brazalete de capitán, ya que no estaban en el once inicial ni Jesús Navas, ni Rakitic. Tampoco Bono, fuera de la convocatoria como Marcao, Delaney, Suso y En-Nesyri.

Fernando habló tras el partido de sus sensaciones. "Estamos contentos, porque el equipo ha estado bien y con intensidad a pesar de ser la primera semana de trabajo y el primer partido. Yo también estoy muy contento, volviendo después de cuatro meses", dijo el brasileño, cuyo último partido fue el 27 de febrero, el derbi ante el Betis (2-1), en la jornada 26.

El centrocampista ya regresó a los entrenamientos al final de la temporada pasada, tras someterse a una intervención quirúrgica en Oporto para corregir su problema en el tobillo. Pero no volvió a jugar. "No esperaba entrar tan bien, no sentí dolor, y pude hacer 45 minutos muy bien con las mejores sensaciones. Hacerlo además con el brazalete es una alegría", reconoció orgulloso.

Sobre el encuentro, muy intenso, rítmico y con bastante fricción, dijo. "El míster nos alertó de que eran físicos y agresivos y entramos fuertes, con el pensamiento de quitarles el balón para luego ir arriba y buscar el gol. No lo conseguimos en la primera parte pero en la segunda sí. Los jóvenes han salido sin miedo en esta atmósfera y ante un rival muy bueno, así que muy contento por ellos también".

Su prestación en el campo, después de estar sin jugar un partido, aunque fuera un amistoso, cuatro meses y medio, fue bastante buena. Se notó su empaque ante un rival de la entidad del Tottenham Hotspur, que además lleva algunos días más de entrenamiento a las órdenes de Antonio Conte. Se trata sin duda de una grata noticia para Julen Lopetegui y para el sevillismo, que esperan no obstante la llegada de otro centrocampista con el que pueda compartir minutos en esa labor fundamental de medio de cierre.