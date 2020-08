Monchi: "He sentido al sevillismo más cerca que nunca"

Ramón Rodríguez Verdejo Monchi es hombre de ideas fijas. El director general deportivo del Sevilla ha cumplido con la rutina de todos los partidos disputados en Alemania de analizar el encuentro, en este caso la final de la UEFA Europa League, en los micrófonos de la radio oficial del club sevillista desde Düsseldorf. Las sensaciones del técnico de San Fernando, siempre cargadas de emotividad y corazón, eran las siguientes bajo el parámetro de reivindicar a los suyos después de todas las dificultades que han debido ir sorteando por el camino:

El día clave

"Ha llegado el momento por el que tanto hemos luchado, por el que llevamos trabajando casi trece meses y medio, con momentos muy buenos, otros regulares y otros peores que regulares. Estamos aquí con el nudo en la garganta, con la ilusión en los máximos niveles, y con las ganas de poder volver a revivir momentos que en el pasado nos dieron gloria y alegría".

Tiempo de descanso

"He dormido lo justo y necesario, yo soy de dormir poco normalmente, le pedí una ayuda al doctor, pero me dio la pastilla caducada y no me hizo mucho efecto. No pasa nada. Esta mañana he ido a correr como todas las mañana y a andar un poco porque se me caía la habitación encima".

Pequeñas historias

"Hay una intrahistoria muy bonita y muy dura, muy exigente, muy intensa, que se podrá contar si todo sale bien. No ha sido fácil, lo que sale a la luz pública es mucho menos de lo que es. Han sido momentos difíciles, pero el grupo ha sido capaz de darles la vuelta para convertirlo en fuerza, en motivación, en oxígeno para seguir adelante. Desde el 13/14 de marzo que nos confinaron hay para escribir un libro con experiencias muy importantes, con aprendizajes muy importantes, con descubrimientos muy importantes. Estos cinco meses me han servido para descubrir a gente que merecen la pena. Y no porque metan un gol, paren un balón o den un pase, sino porque sin ser sevillistas se han puesto el escudo del Sevilla de manera muy, muy, muy cercana a lo que haría cualquier sevillista. Eso es fácil contarlo y decirlo, difícil vivirlo. No me refiero sólo jugadores, que también, me refiero al cuerpo técnico, cuerpo médico, seguridad, empleados... han hecho posible que podamos estar hoy aquí jugando una final. Yo quería que no se quedara en el olvido y que sí queden como parte importante de lo que se ha conseguido".

Pensamientos en soledad

"Estaba dando un paseo solo por la ciudad y más allá de que estemos solos, en Varsovia, Basilea hubiera durado 10 minutos, aquí no me he encontrado a ninguna bandera del Sevilla, a nadie, pero en ningún momento nos hemos encontrado solos, sino al contrario más acompañados que nunca. He sentido al sevillismo más cerca que nunca, yo soy un poco loco, ya me conocéis, estaba mirando los tuits de otras finales y no tiene nada que ver con lo de hoy. Mis redes están llenas de mensajes y de vídeos y eso es un tiempo que ha perdido alguien para intentar insuflarte ánimos y darte su apoyo. Es el tiempo de hacerlo, es un regalo de todos los sevillistas. Estamos más solos que nunca, pero estamos más acompañados que siempre".

Una final diferente

"Por muchas cosas es distinto, nos falta el alma, nuestra afición, las previas, salir del hotel y encontrarte a mucha gente, pero a pesar de todo eso esta final se le buscan diferencias pero todas positivas. Las hay y muchas, lo he dicho al principio, me considero una persona con las espaldas anchas para soportar lo bueno y lo malo, pero el año ha sido duro, muy difícil. Hace cuatro o cinco días también lo fue duro, porque no tenía la cabeza en eso, sino en una cosa importante. El domingo, el día de la semifinal, estaba hablando con vosotros, pero no tenía la cabeza en la entrevista, tenía la cabeza en otra cosa, pero tenía que salir aquí y poner buena cara, estaban pasando cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque al final, son once jugadores que tienen que jugar, sabíamos que había futbolistas tocados y son cosas que no se deben decir, ha sido un cúmulo y el equipo ha sabido sobreponerse. Yo creo que hoy nos merecemos ganar. Imagino que el director deportivo del Inter encontrará un montón de argumentos para decir lo mismo, pero como yo soy director deportivo del Sevilla pienso que nos lo merecemos y ganemos o perdamos estaré orgulloso de todos los que han participado en esta temporada tan complicada. Todos hemos hecho cosas a las que no estábamos acostumbrados, de ERTEs, de positivos y de otras cosas, y hemos tenido que improvisar, pero transmitiendo seguridad y tranquilidad al grupo. No ha sido fácil".

Charla insipirada en Rocky

"Siempre que doy una charla le pido permiso al entrenador y va siempre de la mano de Julen, no soy intrusista y habiendo sido jugador sé que hay una serie de códigos que no se pueden sobrepasar, pero siempre voy con el míster. Fue justo después del empate en casa contra el Espanyol, veníamos regular, derrota contra el Celta, eliminación ante el Mirandés... Utilicé un vídeo de Rocky que lo habrá utilizado un montón de gente para hacer charlas, Stallone ya está mayor y con derrotas. Habla de cuando uno se cae y de la confianza. Fue una charla preparada y con un mensaje muy claro para que no perdieran nunca la confianza en sí mismo, porque eran buenos, un buen grupo, muy bien trabajado, con buena sintonía entre ellos y con buenas condiciones humanas. Por mucho que fueran los golpes había que saber levantarse. Los animaba, porque en la vida hay veces cosas mucho más importantes y no se puede perder el Norte. Quise reforzar al grupo en momentos difíciles. Hoy no hacen falta charlas, la única en todo caso es para bajarles el pistón porque se suben todos por las paredes. En aquel momento sí hacía falta la charla porque iba en ese camino y creo que me la compraron, era lo que sentía en ese momento a mediados de febrero".

Análisis del Inter

"Me preocupa todo, los focos enfocan a Lautaro y Lukaku. Primero es un equipo que tiene un sello muy marcado de su entrenador, Conte dibuja perfectamente lo que quiere y lo consigue. Me preocupa su seguridad defensivo, que concede muy pocos goles, que deja muy pocos espacios. Un equipo que se equivoca muy poco, muy italiano en eso. La experiencia de De Vriej y de Godín, la juventud y la calidad de Bastoni. Un jugador que me tiene enamorado desde Italia como Barella, que es un jugadorazo, Brozovic que le da la calidad en el centro del campo... En el banquillo tienen soluciones, es un buen equipo y no es fácil hincarles el diente. Te puede presionar alto y robarte y si no te presionan hacen un repliegue rápido y no conceden espacios. Handanovic habrá hecho dos o tres paradas en los tres partidos, es un equipo rocoso, muy rocoso".

El camino hacia Colonia

"Ayer me decía alguien que la felicidad no está en la meta sino en el recorrido, en el camino. Hoy no hay otra, disfrutar y vivir el momento. Si ocurre el milagro, gozarlo con quien cada uno elija. Es el momento de disfrutarlo, porque no es fácil. Nos hemos empeñado en convertir lo imposible en difícil y lo difícil en fácil, pero no podemos perder el Norte de que esto es muy complicado, muy difícil, casi imposible...".

Hablar con el corazón

"Transmito lo que siento, soy una persona que normalmente intento hablar con el corazón porque se me nota a leguas cuando no lo hago. He transmitido lo que siento, pero vamos a reírnos un poco porque estamos para disfrutar y a pensar que esta noche va a salir todo bien".