Franco Vázquez, futbolista del Sevilla, ha aclarado en sus redes sociales que no rechazó el brazalete de capitán que le ofreció Sergi Gómez cuando salió al campo en Linarejos en el duelo de la segunda ronda de Copa ante el equipo jiennense, como circuló en internet justo tras acabar el encuentro que los de Lopetegui vencieron por 0-2 con tantos de Óscar Rodríguez y Fran Lara en propia puerta.

El argentino sustituyó a Munir cuando faltaba un cuarto de hora para acabar el encuentro y Sergi Gómez, que en ese momento ostentaba la capitanía en el campo le ofreció el brazalete por su mayor rango de antigüedad en el club, pero el Mudo tuvo el gesto de dejar a su compañero con ese rol el tiempo que quedaba de partido.

Las imágenes, captadas en primer plano por la retransmisión televisiva, circularon rápidamente por las redes sociales, siendo en twitter donde más comentarios generó, algunos malintencionados que resaltaban que Franco Vázquez, al estar ya en los últimos meses de su contrato, había rechazado el brazalete del Sevilla FC.

El jugador tuvo que aclarar lo ocurrido posteriormente, pidiendo disculpas a quienes pudieran haberse sentido ofendidos por un gesto que no tuvo mala intención sino una deferencia hacia un compañero.

"Buenas noches a todos. Quiero aclarar por qué no recibí el brazalete. Primero agradecerle a mi compañero Sergi (Gómez) el gesto, como ya lo he hecho personalmente. Y después aclarar que no fue como un modo de desprecio. Al contrario, estoy muy agradecido al club por todos estos años. Sólo sentí que no tenía necesidad de dármelo. Lo último que quisiera ahora es generar polémica. Al que se sintió ofendido o le pudo molestar le pido disculpas. Gracias y saludos", escribió el Mudo sobre el asunto.

Uno de los códigos internos no escritos en un vestuario es que es un feo gesto quitar el brazalete de capitán a un jugador que sigue en el campo haciendo valer su rol de mayor antigüedad. Distinto es cuando el que ostentaba la capitanía sale del terreno de juego. El gesto de Sergi Gómez fue correcto igual que el de Franco Vázquez hacia su compañero. Una demostración de unión de vestuario.