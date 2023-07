Gattoni y Pedrosa ya son dos sevillistas más

El central argentino Federico Gattoni y el lateral izquierdo catalán Adrià Pedrosa ya son dos sevillistas más, dispuestos a ponerse este fin de semana a las órdenes de José Luis Mendilibar y embarcados en un proyecto que les ilusiona. Que se toman como un paso adelante clave en sus carreras futbolísticas. Así lo reflejaron en el acto de presentación, este viernes, en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Nuevos aires en el club: en lugar de Monchi y José Castro, junto a los dos fichajes se sentaron Víctor Orta y José María del Nido Carrasco, director deportivo entrante y primer vicepresidente.

Balón a la banda. Empieza Pedrosa: "Es un gran paso para mí llegar a un club tan grande, tengo ganas de disfrutar con los compañeros y hacer un buen año. Fue fácil elegir, nunca he jugado la Champions y es lo máximo para un futbolista".

Reconoce el lateral que le vendrá bien jugar lo más posible: "El año pasado tuve la intervención de pubalgia y fue complicado, la recuperación fue lenta pero lo pude conseguir y estoy a un 98% para competir al máximo, me faltan minutos pero para eso está la pretemporada".

Sabe que no tendrá una competencia menor en Marcos Acuña: "Vengo a competir contra un actual campeón del mundo, pero con humildad trataré de jugar lo máximo posible".

Y no ve el mínimo inconveniente en la marcha de su valedor, Monchi: "Él llevó más el fichaje, pero como yo lo veo, tenía su equipo, como Fernando Navarro, quien me explicaba los expedientes que tenía sobre mi trabajo, así que el hecho de que se vaya Monchi no afectará".

A su izquierda, Federico Gattoni. Con buena planta de central. Empieza su turno: "Tengo clara la magnitud del club, su grandeza y su historia, desde el primer momento percibo el cariño y la confianza y espero devolverlo en el campo. Llegar a una liga europea es un salto, allí hay otra dinámica y otra velocidad, pero vengo a aportar lo mejor de mí y va a ser una gran temporada".

Recuerda a una leyenda sevillista que también lo es, más aún, en San Lorenzo de Almagro: "Un ídolo de San Lorenzo como Scotta pasó por este club y quedó en la historia, yo vengo a afianzarme también. Hablé con compatriotas míos que me han dicho maravillas. Lo que transmite y exige la afición es muy bonito. Clubes como este siempre va tener una plantilla cargada de buenos jugadores. Estamos en Champions y es un gran desafío, considero que hay recursos para hacer un gran año".