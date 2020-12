A Getafe, sin Jesús Navas y con Gnagnon entre los 23 convocados

Una media hora después de que el Sevilla haya aterrizado en Madrid, Julen Lopetegui ha facilitado la lista de 23 convocados para el partido con el Getafe. En la misma no está por primera vez esta Liga Jesús Navas, quien ya fue duda en otras ocasiones, como el partido ante el Celta, pero finalmente jugó. No será así esta vez.

En la lista cerrada de 23 sí están Acuña, reincorporado esta semana a los entrenamientos, y Óliver Torres, que abandonó la última sesión antes de viajar y el técnico en duda puso en duda su concurso en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz.

📋 CONVOCATORIA | Lista de 23 futbolistas para el #GetafeSevillaFC.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 11, 2020

Tampco está Munir, que sigue con su problema en el bíceps femoral derecho, ni los lesionados por lesiones traumáticas, Vaclík y Escudero, el primero en la rodilla izquierda y el segundo en el codo izquierdo, habiendo necesitado ambos tratamiento especializado clínico.

Lopetegui ya había advertido de que Jesús Navas no había entrenado tampoco este viernes, después de que en la previa para el Rennes-Sevilla dejara caer una inquietante frase sobre su estado físico. Monchi posteriormente aclaró que "no está mal" pero necesita "descanso". De hecho, no hay parte médico sobre las razones para su ausencia en Getafe.

La lista incluye a tres porteros y está compuesta por Bono, Javi Díaz, Alfonso; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Sergi Gómez, Rekik, Gnagnon, Acuña; Fernando, Gudelj, Joan Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Franco Vázquez, Óscar, Suso; Ocampos, Idrissi, De Jong, En-Nesyri y Carlos Fernández.

Es la segunda vez que Lopetegui cuenta con Gnagnon en la convocatoria. La anterior ocasión fue en el desplazamiento a Huesca, aunque se quedó en el banquillo.