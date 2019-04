Joaquín Caparrós ha atendido a la prensa tras el entrenamiento del equipo esta tarde, y antes de viajar a Gerona. El entrenador del Sevilla ha sido preguntado por la posibilidad de alcanzar los 117 goles del equipo de Unai Emery en 2015, ya que lleva en total 109. Pero ha puesto el foco en el Girona. "Nos jugamos muchos y nos centramos exclusivamente en el partido, todos nuestros sentidos, toda la energía está puesta en el partido de mañana, que va a ser difícil y el más importante del campeonato. No conocía ese dato, si se consigue será una buena señal".

Según el entrenador sevillista, la Champions está en juego y debe centrar todas las energías: "La máxima aspiración para nosotros es la Champions y eso nos jugamos, pero lo más duro es jugarse la categoría. El equipo afronta el partido bien después de un resultado positivo, pero independiente de esto, los futbolistas saben lo que nos estamos jugando todos los equipos. Hemos desconectado ya del partido ante el Rayo, están recuperados ya físicamente. Nos ha tocado jugar jueves y domingo como a otros equipos, por tanto, a competir y hacer un buen partido porque todo pasa por hacer un buen partido".

Además, ha avisado de que el Girona tiene potencial más allá de su mala racha de resultados y su angustiosa situación: "Es un equipo que juega muchas veces con línea de cuatro o de cinco, que sus jugadores tienen implicación y buen trato de balón. Creo que va a ser un partido abierto. Tendremos que estar muy atentos. Tienen experiencia en la alta competición tenemos que estar a un nivel de atención y acierto muy alta".

El técnico utrerano ha explicado que Mercado no viajará "por un proceso gripal" y Kjaer, "por decisión técnica", mientras que Andre Silva aún no está a punto. "Está en su fase final y esperemos que nos ayude en los partidos que quedan, como nos ha ayudado, y que demuestre el nivel que tiene".

Caparrós ha sido preguntado por la posibilidad de que el Sevilla no pague la opción de compra de Andre Silva: "¿Quién ha comentado eso? Estamos muy contentos con él y esperamos que este chico esté con nosotros no sólo los partidos que quedan, sino más tiempo. Es lógico que se comente y haya rumorología en el mundo en el fútbol, no está ahora interviniendo por fuerza mayor, pero es un jugador importante para nosotros y así me lo ha trasladado también Monchi a mí".

Pablo Sarabia, mayor asistente de las grandes ligas: "Está haciendo una magnífica temporada, es un futbolista muy importante en el Sevilla y que siga aportando esos números para el equipo. Estamos muy contentos por el comportamiento, dentro y fuera del campo, de Pablo".

Jesús Navas como referente: "Es un orgullo, fue un detalle del consejo ponerle el nombre del estadio de la ciudad deportiva. Es un futbolista que ha batido todos los récords, un jugador hecho aquí en nuestra cantera y es un referente y un espejo para todos nuestros canteranos".

El rol de Sergi Gómez: "Estamos supercontentos, es un ejemplo, un magnífico profesional. Da gusto tener futbolistas así, un jugador clase A. Entrena siempre igual y aprieta cuando no juega. Ahora hay menos posibilidades para los defensas, pero es un chico que ha jugado mucho con nosotros también y tiene muchas posibilidades de que mañana juegue inicialmente".

Mercado y su fin de contrato: "Yo sé que tienes que hacer esa pregunta, pero nosotros estamos con los cinco sentidos puestos en el partido de mañana. Desde que cogimos el equipo lo afrontamos así y es la línea que vamos a tener hasta el final".

La situación de Quique Setién: "Como compañero estoy en contra de todos los ceses. Están los proyectos y hay que cumplirlos, lo que pasa que el que la lleva la entiende y ahí son los clubes. Pero yo tengo que defender al colectivo de entrenadores y sé lo que sufre un entrenador y lo exigente que es la profesión".