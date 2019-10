Nemanja Gudelj ha sido el jugador que ha acompañado a Julen Lopetegui en la conferencia de prensa oficial de la UEFA en la previa al partido que el Sevilla disputa este jueves ante el APOEL Nicosia en la fase de grupos de la Europa League.

El jugador serbio ha recordado que el partido no será fácil, pero que la ayuda de la afición será un gran paso a favor de los nervionenses: "Las sensaciones son muy buenas, queremos ganar el partido. Ganamos al Qarabag en el primer encuentro y ahora jugamos en casa con el apoyo de nuestra grada".

El serbio cree que ese detalle será fundamental para seguir fuerte en una competición en la que hay muchas ilusiones: "El Sevilla ha ganado cinco veces la Liga Europa, es un torneo muy importante para el club, lo hemos mostrado en el primer partido y vamos a seguir así".

Gudelj no cree en rivales fáciles. “No, claro que no. Lo vimos en el partido en Bakú, el Qarabag no era un equipo fácil. El APOEL casi elimina al Ajax y el Ajax estaba en semifimales de la Champions", ha insistido.