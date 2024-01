Hannibal Mejbri: "El Sevilla es un gran club, no hay que olvidarlo, y vamos a remontar"

Hannibal Mejbri ya está como potro de carreras en el cajón. Cuenta las horas para seguir los pasos de Lucien Agoumé, el fichaje sevillista que le precedió, y debutar a las órdenes de Quique Sánchez Flores. De momento, fue presentado en la tarde d eeste miércoles.

"Estuve viendo el partido (de Copa en Getafe) en el hotel, me alegró mucho verle ganar y clasificarse, hay que seguir trabajando y progresando y consiguiendo victorias. He traído la lluvia desde Manchester en mi primer día de trabajo (bromeó sobre su primer entrenamiento). He conocido a mis compañeros y estoy listo para jugar".

Así se ve ante el espejo: "Como jugador, soy un centrocampista que puedo atacar, defender, presionar, puedo ayudar en muchos aspectos. Hemos tenido una reunión colectiva y he visto lo que me puede pedir. Somos un gran club con un magnífico grupo, hay que defender y atacar juntos".

Y afirma que la delicada situación deportiva del Sevilla no fue un obstáculo para decidirse: "El Sevilla es un gran club, no hay que olvidarlo, tengo confianza en jugadores, entrenador, club y staff para remontar esta situación y lo vamos hacer. El proyecto me gusta y el fútbol español también. El domingo cumplo 21 años, vengo también a aprender...".

Se le recordó que otro franco-tunecido ya triunfó en Nervión: "Conozco la historia de Wissam Ben Yedder aquí, me hizo ilusión que un franco-tunecino ya lograra triunfar aquí".

Y reconoció que ya hubo contactos en verano: "Es cierto que hubo negociaciones con el club en verano, pero no se pudo llevar a cabo. Ahora sí y estoy muy contento y listo para ayudar".

Sus jugadores favoritos son medios creativos, aun salvando la enorme distancia y lo deja claro: "Siempre he admirado el juego de Andrés Iniesta y de Zidane, no digo que juegue como ellos ni mucho menos", se apresura a aclarar sonriente.

Anthony Martial, que llegó al Sevilla hace dos años, le aonsejó el club y la ciudad "Hablé con él y otros que han jugado en esta Liga y sólo me han dicho buenas palabras, que la ciudad era magnífica y que me iba a adaptar rápido al juego y que por qué no iba a conseguir grandes logros con este club".