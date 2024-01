Víctor Orta: "Tenemos las 25 fichas cubiertas, pero seguimos atentos al mercado, incluidos delanteros"

Hannibal Mejbri ya trabajó en la mañana de este miércoles en la ciudad deportiva con los jugadores de la primera plantilla que no tomaron parte en la victoria en Getafe. Se pone a disposición de Quique Sánchez Flores para debutar cuanto antes y seguir los pasos de Lucien Agoumé, quien disfrutó el martes de sus primeros minutos de sevillista.

Lucirá el dorsal 46 el centrocampista creativo de 20 años, como reflejaba su camiseta en la presentación a la prensa, este martes a las cuatro de la tarde en el estadio. A su derecha, Víctor Orta. El director deportivo abordó los asuntos de actualidad y de nuevo sin el presidente José María del Nido Carrasco, como en la presentación de Agoumé.

"Hannibal se ha descrito muy bien como jugador (empezaba Orta), lo conozco muy bien desde hace tiempo, ya lo seguíamos en el sub 18 del Manchester United, ha ido creciendo, ha madurado. Con 16 años pagaron 10 millones de euros, todo un récord mundial". Se le pregunta si no ve alta, dadas las circunstancias del Sevilla hoy, esa opción de compra de unos 18,5 millones de euros, pero no lo ve así: "Tenemos una opción de compra y eso te asegura que si rinde, podamos hacer un esfuerzo y comprarlo".

Y se desgranan los nombres propios sin remisión en la rueda de prensa. El primero, Isaac Romero, el gran triunfador de la noche getafenses con sus dos goles. Recuerda que el punta lebrijano estaba amarrado antes de debutar: "Hemos suscrito un nuevo contrato cuando Isaac ha subido al primer equipo". Y se le plantea si lamenta esos partidos que se ha perdido en enero: "Tomamos una decisión conjunta presidente, director deportivo y entrenador, eran ocho días, nos habremos equivocado o no, pero nadie sabe qué hubiera pasado en esos dos partidos, se puede ver el vaso medio lleno de que la decisión se ha tomado".

Otro jugador al que apunta el foco, Rafa Mir y su posible salida: "No tenemos constancia oficial de ninguna oferta por Rafa Mir, Miguel Ángel Corona (director deportivo del Valencia, presente en el Sevilla-Alavés) no vino a hacer oferta, vino a ver el partido porque iba a estar en Andalucía con su equipo (el Valencia jugaba el domingo en Cádiz)".

Y por extensión, afirmó que no ha llegado propuesta por ningún jugador: "Por ahora, sólo hay interés, no ofertas oficiales, no hay mucho movimiento de mercado a nivel europeo, no sé si querrá decir que del 20 al 31 habrán más. Alguna salida podrá haber en el último tramo de mercado".

Darle salida a algún jugador será necesario para algún refuerzo más. O volver a inscribir en el filial, como a Agoumé y Mejbri: "Tenemos 25 licencias y eso limita reforzar el equipo, atentos al mercado, la delantera también, por si hay opción con una salida u otra inscripción en el equipo inferior. ¿Rescisiones? Es difícil plantearse eso, no es una cosa realista, en verano fueron por circunstancias puntuales. Entre otras cosas, por las propias voluntades de los jugadores.

¿Cómo se siente ante el desarrollo del mercado invernal el director deportivo? "No me voy a valorar, las notas en junio, pero estoy moderadamente satisfecho, mucho de lo que pusimos en el papel a 20 de diciembre ha pasado y lo que no, no ha dependido del Sevilla. Estamos activos para intentar mejorar más y darle más herramientas al míster".

Por cierto, analizó las palabras de Quique Sánchez Flores sobre que su desconocimiento del club semanas después de haber aterrizado, y su posible malentendido: "Se está actualizando, con el desconocimiento se refiere a detalles, términos de los contratos... le explicamos cómo era nuestro modelo de trabajo y lo potenciaba, no es un marrón que diga eso. Para mí es un desafío agradable que el entrenador esté satisfecho con los refuerzos en el mercado invernal y darle las herramientas para que haga lo mejor posible su trabajo".

Finalmente, Rakitic y la posibilidad de que se plantee una salida: "Conozco a Iván desde hace años, tengo una relación estrecha y sabe que el fútbol tiene estos altibajos, debe tener por encima de 800 partidos profesional, cuando llegó aquí no contaba en elSschalke, él podrá volver y aportar al equipo, estoy completamente seguro".