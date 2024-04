Hernández Hernández y Del Cerro Grande son los árbitros del Sevilla ante el Mallorca

La Real Federación Española de Fútbol ha publicado las designaciones de su Comité Técnico de Árbitros para esta jornada trigésima segunda de Primera División. En ella el Sevilla recibe al Mallorca el lunes a las 21:00. Los designados son Hernández Hernández con Del Cerro Grande en el VAR. E canario fue muy protagonista en forma negativa en el Real Madrid-Almería desde el VAR.

Con ambos árbitros ha habido polémica esta temporada y también la pasada cuando ambos han intervenido o han omitido su intervención desde el VAR.

⚖️ ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la jornada 3⃣2⃣ en la Temporada 2023/24 de 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 División.🟨🟥 Designaciones completas: https://t.co/G1HnWFxSGX#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/nlyTVXZ40H — RFEF (@rfef) April 18, 2024

En la Copa del Rey Hernández Hernández no avisó en el Atlético-Sevilla de un clarísimo penalti de Nahuel sobre Sow y sin embargo sí llamó al árbitro para que revisara el que había pitado de Lucas Barrios sobre Lamela. Una acción muy polémica y discutible que fue anulada tras revisión en el monitor de Gil Manzano.

En cambio, en Cádiz esta temporada se enfadaron mucho porque Del Cerro Grande no corrigió la posible agresión de Sergio Ramos tras su amarilla por dar un manotazo en una discusión con el balón parado a un rival ni advirtió de un posible penalti en el área del Sevilla en una acción que terminó en falta en ataque.

Del Cerro Grande, en contra de su fama de que no pita bien al Sevilla, ha tenido acciones también positivas, no sólo negativas. Por ejemplo, en el Valencia-Sevilla de la pasada temporada en una acción en el área sevillista el balón dio en la mano de Fernando en su intento de despejar con el pie sin conectar con la pelota, que subió hacia arriba y golpeó en su brazo, tras un rebote previo de Samu Castillejo. El VAR entró en escena y el árbitro, Del Cerro Grande, revisó la acción en el monitor y no pitó penalti.

¡Polémica en Mestalla! 🔥Fernando tocó la mano dentro del área, pero el árbitro no decretó penalti tras verlo en el VAR por considerarla involuntaria¿Qué os parece? 🤔💭#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/ytRrAoCold — DAZN España (@DAZN_ES) April 16, 2023

En cambio, Del Cerro Grande sí recomendó a Hernández Maeso que revisara un penalti que pitó de Starflet sobre Lukébakio con 1-2 en el marcador. El árbitro anuló el penalti en una acción muy justa en la que parece que no hay el suficiente contacto para un derribo.

Hernández Hernández sí tuvo un protagonismo muy polémico desde el VAR en el Real Madrid-Almería (3-2) con varias acciones muy discutibles que cayeron a favor del equipo del Santiago Bernabéu. El árbitro de césped fue Hernández Maeso y se dejó influir claramente por el canario. Aquello levantó mucha polvareda.