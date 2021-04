El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó, en vísperas de recibir al Sevilla en San Sebastián, la labor de Julen Lopetegui en el equipo andaluz y afirmó que hace un "trabajo bestial".

"No lo tiene fácil en semejante plaza, con muchos cambios en la plantilla y, aunque los jugadores son gente con mucha experiencia y mucho nivel, tiene un enorme mérito lo que está haciendo Julen como entrenador", señaló Imanol en su comparecencia telemática previa al partido.

Sobre el "gran momento del Sevilla", dijo: "Se están jugando LaLiga y están al nivel de Atlético, Madrid y Barcelona. Tenemos un equipazo enfrente y con un grandísimo entrenador. Tienen calidad, experiencia, jugadores de muchísimo nivel y será complicado".

Advirtió de que el Sevilla cuenta con "jugadores de Champions en todos sus ámbitos" y "también en el aspecto técnico y físico". "Sin duda, si no luchamos y peleamos desde principio va a ser imposible porque son muy competitivos y nosotros también tenemos que serlo", manifestó.

Las importantes bajas con las que se presenta su equipo para este encuentro no desaniman al técnico. "No valen excusas", dijo. "Tenemos veinte jugadores y dos porteros, por lo que cuento con 22 hombres para preparar el partido ante el Sevilla y los demás están dando pasos poco a poco en sus procesos de recuperación", señaló Alguacil, quien no descartó el final de temporada a Mikel Merino, de quien quiere comprobar "su evolución y ver si es posible que juegue".

Imanol confía en poder hacer algo "grande" en este final de temporada, después de "haber hecho historia con la Copa". "La temporada no está acabada y entrar en la Liga Europa dos años seguidos sería algo grande. Si la Real pierde o empata el domingo será porque el Sevilla ha sido mejor, no porque mis jugadores se vayan a relajar. Eso tenedlo claro", matizó.

Respecto a la próxima final de Copa que determinará el sucesor de la Real como campeón de este torneo, reconoció que "como vasco" le gustaría ver al Athletic ganador, aunque para los intereses de la Real "sería mejor que ganara el Barcelona" y, como aficionado, espera "que gane el mejor".