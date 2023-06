Iraola niega haber mantenido contacto alguno con el Sevilla

El Sevilla cierra la temporada ante la Real Sociedad, pero todo el sevillismo está pendiente de la renovación de Mendilibar. El fuerte rumor de que el club de Nervión había llegado a un preacuerdo con Andoni Iraola está de trasfondo. Pero el entrenador del Rayo Vallecano lo desmintió categóricamente en la previa de su equipo, que aún se juega alcanzar la séptima plaza, a la que también puede llegar el Sevilla.

"Respecto a estos temas, estoy un poco sorprendido de cómo funcionáis, sobre todo durante este año. No es que me moleste, pero no puede funcionar así. Yo os garantizo que nunca he hablado con nadie del Sevilla", dijo el técnico vasco.

Iraola: "No he hablado con nadie del Sevilla". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/0BEfn9xSQJ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) June 3, 2023

"Cero relación", aseguró. "No conozco a nadie de esa dirección deportiva, de verdad. Y hay un punto que dices, está bien, esta gente puede pensar que yo puedo entrenar a un equipo de ese nivel, oye, me valoran, puedes entrenar en ese nivel. Pero la realidad es que los mismos del Sevilla estarán pensando que de dónde ha salido esto", aseguró antes del partido del Rayo en Mallorca.

Mendilibar se refirió a su renovación en términos inciertos, cuando se le preguntó por la propuesta de renovación: "Vamos a ver. Vamos a ver. No puedo decir nada más. Está la propuesta ahí y punto, nada más", dijo.

No quedó ahí su postura de atención hacia el club. En plena euforia, no abandonó su punto de exigencia, que debe ser recíproca. ¿Cómo afrontará la exigencia inherente en el Sevilla? "Es un club que en los últimos años siempre han estado en Europa, han sido campeones de la Europa League, han jugado en la Champions. Pero el club también tiene que hacer las cosas muy bien para estar ahí. No se puede exigir sin hacer las cosas muy bien".

Y eso sin haber renovado aún... Pero todo indica que las dudas deben quedar solventadas este lunes, una vez concluida la temporada, una vez que cuajen las negociacione s y matizaciones propias de un proyecto de este calibre.