Isaac Romero: ni más ni menos sobre su renovación

Isaac Romero, bien aleccionado, no dice nada que le comprometa sobre su futuro. La torpeza del Sevilla en la gestión de los tiempos con el delantero lebrijano ha sido supina. Olvídense de la cláusula de rescisión (de 20 millones cuando juegue dos partidos más). Cuando se entra en el último año de contrato se convierte en poco menos que papel mojado y al goleador sevillista lo han puesto a jugar en Primera con sólo un año y medio de margen. Firmó hasta junio de 2025. Si el Sevilla lo quiere vender este verano, que se verá obligado a hacerlo, tendrá que conformarse con lo que le den, ya que ningún club va a acercarse a su cláusula pudiendo negociar con él libremente en enero. La incógnita está en a cuánto podrá acercar la cifra de traspaso a la cláusula el Sevilla en estas circunstancias. ¿Nueve millones? ¿Doce? En esta tesitura estas cifras serían una magnífica operación.

La solución, está claro, es que renovara y ampliara en años su contrato. Veremos si es eso posible.

"Yo ya lo dije. Tanto mi familia como yo estamos muy contentos aquí. Nos encantaría seguir muchos años más, pero eso lo tendrán que llevar a cabo mis agentes y el club, que lleguen a un acuerdo, aunque yo ya lo dije en su momento. Estoy muy contento y me gustaría seguir formando parte de este gran club", ha comentado Isaac en el Twicth oficial del club.

"Mi padre esté muy contento con que esté aquí, por haberme dado la oportunidad de estar en el primer equipo y que esté pasando todo esto. Él está muy contento y yo también personalmente. A mi madre le gusta evitar todo este tipo de cosas, la llamaban para hacerle entrevistas... Le gusta estar un poco más apartada, pero también está feliz y muy contenta por todo lo que me está pasando", añadía el canterano, que esquivó bien las preguntas sobre este asunto en el que él tendrá algo que decir, pero en el que los que van a marcar el paso son sus representantes, la agencia Promoesport, que tiene claramente la sartén por el mango.

Ilusión por el derbi

Isaac también se refirió al enfrentamiento ante el Betis que se avecina, que supondrá su primer derbi. "Sí que tengo ganas. Con el filial ya he jugado en casa del Betis, empatamos a uno. Yo gracias a Dios me suelo poner nervioso justo antes de salir al campo, pero una vez empieza se me quita todo. Tanto en los derbis que he jugado en cantera no he tenido nerviosismo, pero sé que se vive de otra manera distinta".