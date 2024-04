El Sevilla vuelve al trabajo con cinco ausencias y dos semanas por delante

Tras la sufrida y trascendental victoria ante el Getafe, los de Quique Sánchez Flores han vuelto al trabajo durante la tarde del martes. El técnico madrileño dio dos días de descanso a su plantilla, domingo y lunes, de cara a una semana sin ningún partido en el horizonte.

En torno a las 17.30 horas de la tarde han saltado al césped de entrenamiento de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, con hasta cinco ausencias. Sergio Ramos, Djibril Sow, Nemanja Gudelj, Lucas Ocampos y Marcos Acuña -que no estará ante Las Palmas por acumulación de tarjetas amarillas- no han estado trabajando con el resto de sus compañeros, aunque con más de una semana por delante hasta el próximo enfrentamiento, en el Sevilla no están preocupados por la disposición de todos ellos, ya que se espera que vuelvan al grupo en la próxima sesión. Han realizado trabajo individualizado.

La victoria en Getafe, un chute de tranquilidad

El empate en Almería y la derrota, tras empezar ganando, ante el Celta de Vigo hicieron que el nerviosismo, aquel que se ha paseado tanto por Nervión en el último año y medio, se volviera a asomar al Ramón Sánchez-Pizjuán. Además, la victoria del Cádiz frente al Granada colocó, momentáneamente, a los de Quique Sánchez Flores a tres puntos del descenso. Todo, junto a la Junta General Extraordinaria del pasado 18 de marzo, provocó cierta tensión en el ambiente del Sevilla.

Sin embargo, la sufrida victoria en Getafe sirvió para tranquilizar. Un chute de calma, de sosiego, importantísimo de lograr en una semana en la que, de nuevo, no habrá partidos de LaLiga EA Sports el fin de semana. Debido a la final de la Copa del Rey, la jornada liguera se ha pospuesto una semana.

Al Sevilla, por tanto, le tocará visitar el feudo de Las Palmas el próximo 14 de abril, curiosamente el domingo de Feria. Hasta entonces, doce días de preparación para Quique Sánchez Flores, la cual ha comenzado en la tarde del martes en la ciudad deportiva.