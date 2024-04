Rafa Mir, el nexo entre el Mallorca y el Sevilla de cara a la final de Copa del Rey

Rafa Mir nació en Murcia (1997), pero parte de su corazón está en Mallorca. El delantero sevillista, ahora enrolado en una complicada situación en su actual club, es hijo de Magín Mir Martínez, defensa de los años 90 que defendió la camiseta del conjunto balear.

En una semana tan importante para los de Javier Aguirre, por la final de la Copa del Rey, el de su padre no es el único nexo que une a Rafa Mir con el RCD Mallorca. Su hermano, David Mir, milita actualmente en las categorías inferiores de los bermellones.

Magín Mir y la oportunidad del Mallorca

Disputó apenas ocho partidos con el primer equipo del RCD Mallorca, pero Magín Mir guarda un recuerdo imborrable de su paso por el conjunto bermellón. Allí saltó al panorama nacional y, como dijo en los medios oficiales del club balear, "me dio la opción de ser futbolista".

Su debut se produjo en la temporada 1888/89, en un partido de Copa del Rey ante el Real Burgos CF. Aquel mismo año, en el que jugó hasta cinco partidos más en liga, el RCD Mallorca ascendió a Primera División tras haber descendido una temporada antes. Ya en la categoría de oro del fútbol español, Magín Mir disputó dos partidos en dos años, algo debido, en gran parte, a una lesión de rodilla.

"A lo mejor mi trayectoria en el Mallorca es cortita, porque, la verdad, es corta. No jugué muchos partidos. Pero el Mallorca me dio la opción de ser futbolista, de darme a conocer a nivel nacional. El Mallorca me dio la opción de salir de La Salle después de 8 años haciendo un fútbol, por decirlo de alguna manera, de escuela y llegar al mundo profesional del fútbol. Pasando por el Mallorca Atlètic, en el que estuve 4 meses o así, y debutar en la Segunda División en Nova Creu Alta. Mi generación, si éramos 20 chavales que salimos del Mallorca Atlètic, o 22 que había cuando llegué, al primer equipo llegaron 8 o 10", explicó a los medios del club balear.

Tras su salida, Magín Mir jugó en Cartagena, Albacete y Elche antes de recalar en el Real Murcia, donde nació su primer hijo: Rafa Mir. El delantero nervionense, por ello, pese a ser natural murciano, guarda un gran sentimiento por Mallorca, la que siempre será la casa de su padre.

Su hermano, otro motivo más para apoyar al Mallorca

La semana será caliente y maravillosa en Sevilla. El Estadio de La Cartuja recibirá a Athletic Club y RCD Mallorca en la final de la Copa del Rey -se celebra aquí desde la edición de la 2019/20-, la cual no se perderá la familia Mir. Magín, el padre, defendió los colores del club bermellón y David, el hijo menor, va por el mismo camino.

El hermano pequeño de Rafa Mir milita actualmente en el Infantil A del RCD Mallorca. Juega de delantero, al igual que el hijo mayor, pero Magín Mir reconoció en los medios oficiales del conjunto balear que su etapa de crecimiento le ha cogido en un momento distinto: "Personalmente, lo he vivido, lo estoy viviendo diferente. Con David lo estoy disfrutando más porque estoy más tranquilo, soy más mayor. Con Rafa era más "Magín", más pesado. Pero al final las condiciones que tienen los dos, la manera que tienen de hablar cuando hablamos de fútbol... las ideas son muy parecidas".

En definitiva, dos razones de peso para que Rafa Mir apoye al RCD Mallorca de cara a la final de la Copa del Rey. El delantero, un nexo entre el club balear y el nervionense en esta bonita semana.