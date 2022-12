Isco abandona el entrenamiento del Sevilla en el primer rondo

El centrocampista Isco Alarcón ha sido el protagonista en el arranque del entrenamiento del Sevilla de este martes, primero de la semana, al abandonar el campo apenas comenzado el calentamiento. El malagueño ha sentido unas molestias en el tobillo y en el primer rondo ha enfilado el camino de los vestuarios mientras el resto de compañeros seguían activándose para la sesión con la supervisión del cuerpo técnico.

Al ex madridista se le ha visto charlar brevemente con uno de los fisios con las miradas hacia abajo, refiriéndose claramente a su pierna o a la zona del tobillo. Seguidamente, se ha encaminado hacia la zona de vestuarios.

Todo ello no hace más que alimentar los rumores que lo sitúan fuera del Sevilla en cuanto se abra el mercado de enero, mucho más tras conocerse la fuerte discusión que ha mantenido con Monchi en la que ambos se han dicho a la cara asuntos pendientes. Tras la marcha de Lopetegui, el malagueño siente que no le une nada al Sevilla, ya que considera que el de San Fernando lo trajo por petición expresa del ex técnico y sin confiar en la operación. Al menos, es lo que ha trascendido que salió a relucir en la discusión entre ambos.

OJO!!LA IMAGEN en el entrenamiento del #SevillaFC. Isco SE RETIRA del Rondo y se marcha a los 10 minutos de trabajo.@101TVSevilla @FranCamposv90 pic.twitter.com/rSFT0sti03 — 101TV Sevilla 📺 (@101TVSevilla) December 13, 2022

Sampaoli dijo a su llegada que su intención era convertir a Isco en el Nasri de su primera etapa, pero el malagueño paulatinamente ha perdido presencia en sus planes y no ha estado presente en ninguno de los dos amistosos celebrados por el Sevilla la semana pasada ante Mónaco y Benfica.

Tras su ausencia en la sesión de este martes, no parece probable que esté en el encuentro ante el Volendam, tercer amistoso que anunció el Sevilla este lunes.